Mumuzinho e Turma do Pagode no Botecão nesta sexta (05/07)

FESTIVAL

Arraiá do Degusta

Com Mafuá e God Damn. Às 20h. Estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

3º Festival de Forró e Carne de Sol

Com Banda Savana, Forró Raiz, Paolo Almeida e Banda, Marcos Tybel e Banda, Banda Via Aérea e Eduarda Brasil. Às 20h. Parque de Exposições de Montanha. Montanha. Entrada gratuita. Informações: (27) 99928-6804.

Turma do Pagode Crédito: Lucas Motta

Botecão Vitória

Final da Roda de Boteco 2019. Com shows de Mumuzinho e Turma do Pagode. Às 17h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 45 (meia); R$ 90 (inteira).

BALADA

Stone Pub

Bagulhos Sinistros. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 0h); R$ 15 (após 0h). Informações: (27) 3019-8178.

Correria Music Bar

29 Anos Sem Cazuza, com Cadu Caruzo e banda Totem. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.

Leo Lima Crédito: Blue Films

Wanted Pub

“Toca o Berrante Aê” com Felipe Brava e Léo Lima. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Fluente

Vai que Brilha. Às 21h. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3347-1512.

Bolt

Cilada. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Wood’s Vitória

Woods IN, com João Fellipe & Rafael, DJ Belucio, DJ Tartaruga, Pedro & Lucas e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Vitrine Music Bar

Seeexta!, com Samba Jr., Jean du PCB e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista até 22h30/ dependendo da ocupação); R$ 15 (lista até 0h); R$ 20 (sem lista/ couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Liverpub Vitória

Com Gabriel Nunes e banda Stinger. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

FESTA

Arraiá da FDV

Com Lexa, MC Rebecca, Comichão, DJ Jess Benevides e DJ Altyerres. Às 21h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 44 (meia); R$ 88 (inteira).

Sexta Autoral

Com shows de Izar e João Bernardo. Às 19h30. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.

Alternative Rock Fest

Com as bandas Still Death, Estado Civil, Rooster e Carlinhos Santana. Às 18h. Bar do Gilson. Rua Jerusalém, 14, Oriente, Cariacica. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99821-9481.

TEATRO

Chet Baker Apenas um Sopro Crédito: Victor Lemini

Chet Baker, Apenas Um Sopro

Peça de Sérgio Roveri, com Paulo Miklos. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Matheus Ceará faz o público rir com situações engraçadas da família Crédito: Will/Divulgação

Papai é uma Piada

Stand-up de Matheus Ceará. Às 20h. Teatro Marista. Av. Champagnat, Bairro Marista, Colatina. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira).

MÚSICA AO VIVO

Tributo a Chet Baker

Com Moisés Alves (DF), Gabriel Rui, Felipe Dias e Alexandre Mattos. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Gardênia Marques e Vinícius Piê

Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Pedro Ravelo

Variado. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

Tamiris Casotto

Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Artur Nogueira

Variado. Às 20h. Sambagrill. Av Copacabana, 7, Morada de Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 3. Informações: (27) 3079-2123.

Rogerinho do Cavaco

Samba. Às 21h30. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro Guarapari. Entrada gratuita.

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Coco Bambu Vila Velha, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

LITERATURA

Lançamentos de Wilberth Salgueiro