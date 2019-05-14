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Mumuzinho e Turma do Pagode no Botecão nesta sexta (05/07)

Publicado em 

14 mai 2019 às 19:05

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 19:05

FESTIVAL
Arraiá do Degusta
Com Mafuá e God Damn. Às 20h. Estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
3º Festival de Forró e Carne de Sol
Com Banda Savana, Forró Raiz, Paolo Almeida e Banda, Marcos Tybel e Banda, Banda Via Aérea e Eduarda Brasil. Às 20h. Parque de Exposições de Montanha. Montanha. Entrada gratuita. Informações: (27) 99928-6804.
Turma do Pagode Crédito: Lucas Motta
Botecão Vitória
Final da Roda de Boteco 2019. Com shows de Mumuzinho e Turma do Pagode. Às 17h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 45 (meia); R$ 90 (inteira).
BALADA
Stone Pub
Bagulhos Sinistros. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 0h); R$ 15 (após 0h). Informações: (27) 3019-8178.
Correria Music Bar
29 Anos Sem Cazuza, com Cadu Caruzo e banda Totem. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Leo Lima Crédito: Blue Films
Wanted Pub
“Toca o Berrante Aê” com Felipe Brava e Léo Lima. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Fluente
Vai que Brilha. Às 21h. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3347-1512.
Bolt
Cilada. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Wood’s Vitória
Woods IN, com João Fellipe & Rafael, DJ Belucio, DJ Tartaruga, Pedro & Lucas e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Vitrine Music Bar
Seeexta!, com Samba Jr., Jean du PCB e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista até 22h30/ dependendo da ocupação); R$ 15 (lista até 0h); R$ 20 (sem lista/ couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Liverpub Vitória
Com Gabriel Nunes e banda Stinger. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
FESTA
Arraiá da FDV
Com Lexa, MC Rebecca, Comichão, DJ Jess Benevides e DJ Altyerres. Às 21h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 44 (meia); R$ 88 (inteira).
Sexta Autoral
Com shows de Izar e João Bernardo. Às 19h30. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.
Alternative Rock Fest
Com as bandas Still Death, Estado Civil, Rooster e Carlinhos Santana. Às 18h. Bar do Gilson. Rua Jerusalém, 14, Oriente, Cariacica. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99821-9481.
TEATRO
Chet Baker Apenas um Sopro Crédito: Victor Lemini
Chet Baker, Apenas Um Sopro
Peça de Sérgio Roveri, com Paulo Miklos. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Matheus Ceará faz o público rir com situações engraçadas da família Crédito: Will/Divulgação
Papai é uma Piada
Stand-up de Matheus Ceará. Às 20h. Teatro Marista. Av. Champagnat, Bairro Marista, Colatina. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira).
MÚSICA AO VIVO
Tributo a Chet Baker
Com Moisés Alves (DF), Gabriel Rui, Felipe Dias e Alexandre Mattos. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Gardênia Marques e Vinícius Piê
Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.
Pedro Ravelo
Variado. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Tamiris Casotto
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Artur Nogueira
Variado. Às 20h. Sambagrill. Av Copacabana, 7, Morada de Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 3. Informações: (27) 3079-2123.
Rogerinho do Cavaco
Samba. Às 21h30. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro Guarapari. Entrada gratuita.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Coco Bambu Vila Velha, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
LITERATURA
Lançamentos de Wilberth Salgueiro
O escritor Wilberth Salgueiro lança dois livros, “O jogo, Micha & outros sonetos” e “A primazia do poema”. Às 18h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99956-0277.

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