Lives de Joelma e Marcos & Belluti animam o sábado (19/12)

Show
Joelma
A cantora fará uma live especial de de fim de ano chamada “Minha Fortaleza”. Às 16h30, no YouTube da Joelma.
Marcos e Belutti
A dupla realiza a live “Chaaama 2021”, neste sábado, às 20h, no canal oficial do YouTube dos sertanejos. O show é para celebrar a chegada do próximo ano.
Zizi e Luiza Possi
Mãe e filha farão uma apresentação em comemoração aos 30 anos do Natal do Palácio Avenida. Com o tema “A Grande História de Natal”, o show terá apresentação da atriz Erika Januza, além de uma orquestra formada por 20 músicos independentes do cenário artístico de Curitiba. O Natal do Bradesco no Palácio Avenida será transmitido no dia 19 de dezembro, às 20h15, no YouTube do teatro.
Alok
Alok está a todo vapor na preparação do seu especial de final de an. Neste sábado, às 21h, ele fará uma transmissão de um set, com direito a um aparato tecnológico usado em produções cinematográficas. A live será transmitida no canal do DJ no YouTube e no canal pago Multishow.
Caetano Veloso
O baiano fará uma live de Natal sábado, às 21h. O show será transmitido no YouTube de Caetano, e nos canais Like e canal do Cliente Claro (500).
Leila Pinheiro
Cantora fará uma live de fim de ano a partir das 20h, em seu YouTube oficial. No repertório, clássicos do samba. A transmissão é gratuita, mas contará com ação de ingresso solidário pelo site Sympla.
#ViradaSPonline
A partir das 12h, com shows de Rastapé, Margareth Menezes, Planta e Raiz e final do Concurso de Batalhas de Rima de SP. O evento será transmitido pelo site culturaemcasa.com.br.
Festival Mana 2.0
Evento, que destaca as mulheres da música do Pará, terá Keila (19h) e Tulipa Ruiz (20h) neste sábado. Os shows serão transmitidos pela plataforma Twitch (twitch.tv/festivalmana).
Energia para Cantar
Com shows de Jota Quest, Melim e Nando Reis. A partir das 17h, no canal da Enel Brasil no YouTube.
TEATRO
Festival Arte Como Respiro
A partir das 20h, no site itaucultural.org.br. Neste sábado: “QUAREN.TINA: o isolamento perfeito de Tina”, de Isabela Mariotto e Júlia Burnier; “Nada Falta”, de Liana Gesteira e Nelson Brederode; “Estado de Fazenda ou Poética do Despenhadeiro”, de Salloma Salomão; e “Meus Cabelos de Baobá”, de Fernanda Dias. Cada espetáculo fica disponível para visualização por 24h.
Madame Blavatsky - Amores Ocultos
Mel Lisboa encerra a programação do Teatro Vivo Em Casa com o monólogo "Madame Blavatsky - Amores Ocultos". A peça traz a história de Helena Petrovna Blavatsky (1831-91), escritora e médium russa, fundadora da Sociedade Teosófica. Às 20h, com ingressos gratuitos e limitados, disponíveis a partir de inscrição via plataforma @vivo.cultura, no Instagram.