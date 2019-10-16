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Literatura

Lançamento do livro "Repertório Didático" na sexta (18/10)

O lançamento do livro de Graciano Arruda ainda terá apresentações com pianistas convidados e terá entrada gratuita

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 14:12

Publicado em 

16 out 2019 às 14:12
Graciano Arruda Crédito: Paloma Pompermayer
Para quem está começando a se aventurar no mundo da música, há uma novidade editorial na praça: “Repertório Didático: Dez Pequenas Peças Para o Estudo do Piano”, do compositor e pianista Graciano Arruda. Na obra, Graciano ensina dez de suas composições curtas baseadas em ritmos brasileiríssimos, como chorinho e baião. Cada uma foi composta para um estudo técnico específico, seja ele rítmico, harmônico ou de independência das mãos.

Quando?

Dia 18 de outubro de 2019, sexta, às 20h30.

Onde?

Auditório da Faculdade de Música do Espírito Santo. Praça Américo Poli Monjardim, 60, Centro, Vitória.

Quanto?

Entrada gratuita.

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