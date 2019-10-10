Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa

I Noite Cultural da Oca no Centro de Vitória na sexta (11/10)

A casa receberá os escritores Fernanda Tatagiba e Getulio Souza, show com Gabriela Brown e exposição coletiva

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 15:33

Publicado em 

10 out 2019 às 15:33
Gabriela Brown Crédito: Almir Vargas
A Oca receberá a escritora Fernanda Tatagiba relançando "Labirinto Mínimo" e o escritor Getulio Souza, relançando "Calor: outro" suas obras mais recentes. Ainda haverá show musical com a cantora Gabriela Brown e exposição coletiva de pinturas com as artistas plásticas Carla Roncarati, Liza Tancredi e Luciana Faria. O Bistrô da Oca apresenta um cardápio com deliciosos petiscos, cervejinha gelada e bebidas em geral.

Quando?

Dia 11 de outubro de 2019, sexta, às 19h.

Onde?

Galeria da Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Quanto?

R$ 15.

Informações:

(27) 99895-6110.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados