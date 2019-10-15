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Festa

Guava Sessions recebe Dan Abranches e André Prando no domingo (27/10)

Festa na Guava, em Jardim Camburi, terá a sua décima edição e recebe dois expoentes da cena capixaba em formato intimista

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 12:46

Publicado em 

15 out 2019 às 12:46
André Prando Crédito: Bernardo Firme

Quando?

Dia 27 de outubro de 2019, domingo, às 16h.

Onde?

Guava. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória.

Quanto?

R$ 10 (10 primeiros que pagarem via picpay); R$ 15 (lista até 17h30); R$ 20 (após 17h30).

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