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Baladas

Forró e rock no final de semana do Correria (17 a 20/10)

Forró na quinta, com Bentivi, e na sexta, com Janayna Pereira, festa de Halloween, no sábado, e hardcore com entrada gratuita no domingo são os destaques da casa em Itaparica

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 14:49

Publicado em 

15 out 2019 às 14:49
Janayna Pereira, ex-vocalista da banda Bicho de Pé, se apresenta na sexta (18) Crédito: Neube Neto
O Correria Music Bar fica na Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Quinta, 17/10, às 21h.

Atração:

"Forró do Correria", com Bemtivi.

Quanto?

R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h).

Sexta, 18/10, às 22h.

Atrações:

1º Baile Delas, com Janayna Pereira (SP) e participações de Bárbara Greco (ES) e Amanda Requião (BA). 

Quanto?

R$ 15 (100 primeiros); R$ 20 (após os 100).

Sábado, 19/10, às 21h.

Atração:

Halloween do Correria 2019, com as bandas Manos Crazy, Luto e Tahoma.

Quanto?

Entrada gratuita (fantasiados); R$ 15 (até 23h/ sem fantasia); R$ 20 (após 23h/ sem fantasia).

Domingo, 20/10, às 17h.

Atrações:

Domingo Hardcore, com Ato Nato, Bio Caos, Outras velharias, Pão com pâncreas, Tarde mais densa e WANE.

Quanto?

Entrada gratuita.

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