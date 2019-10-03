Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Balada

Final de semana do Barrerito (04 a 06/10) com pagode, samba e funk

Festas com Projeto Junto e Misturado, Alan Venturin e Breno & Bernardo vão animar Campo Grande

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 16:09

Breno e Bernardo se apresentam no domingo como parte da festa "Rock da Tarde" Crédito: Rafael Nick
Barrerito Chopperia fica na Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.

Sexta da Baladinha

Quando?

Dia 4 de outubro de 2019, sexta, às 19h.

Atrações:

Projeto Junto e Misturado (Samba Jr. e SambAdm) e Thayana Oliver

Quanto?

R$ 10.

Sábado da Brahma

Quando?

Dia 5 de outubro de 2019, sábado, às 19h.

Atrações:

Richard Viana e Alan Venturin.

Quanto?

Gratuito (até 21h); R$ 15 (após 21h).

Rock da Tarde

Quando?

Dia 6 de outubro de 2019, domingo, às 17h

Atrações:

Samba da Getúlio (SDG), Breno & Bernardo, DJ Gabriel Pratti e DJ Cabeça do MDG.

Quanto?

Gratuito (até 18h); R$ 20 (após 18h).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados