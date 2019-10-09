Festival Sonora no domingo (13/10) em Vitória

Quando?
Dia 13 de outubro de 2019, domingo, às 16h.
Onde?
Guava. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória.
Atrações:
Monique Rocha, Jessica Roberts e a Banda Suindara
Quanto?
R$ 15 (lista até 17h30); R$ 20 (após 17h30).
Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 14:35
Publicado em
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