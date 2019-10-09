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Festival

Festival Sonora no domingo (13/10) em Vitória

Festival Internacional de Compositoras terá shows com mulheres compositoras na Casa Guava, em Jardim Camburi

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 14:35

Publicado em 

09 out 2019 às 14:35
A banda Suindara é Relva Rodrigues, Laíssa Gamaro e Aline Maria Crédito: Laíssa Gamaro

Quando?

Dia 13 de outubro de 2019, domingo, às 16h.

Onde?

Guava. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória.

Atrações:

Monique Rocha, Jessica Roberts e a Banda Suindara

Quanto?

R$ 15 (lista até 17h30); R$ 20 (após 17h30).

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