Baladas

Festas no final de semana (18 a 20/10) do Vitrine Music Bar

Sué e Gabriel Pratti, na sexta, Dione & Thiago, no sábado, e pagode com o grupo Freelance, no domingo, são os destaques da casa na Praia da Costa

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 12:22

Freelance Crédito: Rafael Nick
O Vitrine Music Bar fica na Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.

Sexta, 18/10, às 22h.

O quê?

"Sexta Intenções!", com Cantor Sué, LC do TB, Gabriel Pratti, Jean Du Pcb, Garotos da Praia e DJ Marcio Santos.

Quanto?

R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h).

Sábado, 19/10, às 22h.

O quê?

"Balada Vitrine", com Dione & Thiago, Allan Vieira e DJ Marcio Santos.

Quanto?

R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h).

Domingo, 20/10, às 18h.

O quê?

"Um Domingo Lindo", Grupo Freelance, Garotos da Praia, DJ Alec e DJ Marcio Santos.

Quanto?

R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem lista ou após 20h).

