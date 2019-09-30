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Show

Eduardo Costa em Vitória na sexta (18/10)

Cantor sertanejo apresenta seu show no Espaço Patrick Ribeiro

Publicado em 

30 set 2019 às 15:53

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 15:53

Eduardo Costa Crédito: Ramon Machado
o Show de Eduardo Costa que acontecerá em Vitória, o cantor mostra que é possivel fazer uma música sertaneja diferente. Nascido em Abre Campo, Minas Gerais, o músico tem mais de 15 discos gravados e um repertório para fazer cada concerto único. Se você gosta do artista e quer ver um show dele ao vivo, bem perto de você, o momento é agora.

Quando?

Dia 18 de outubro de 2019, sexta, às 22h30.

Onde?

Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória.

Quanto?

Pista: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Área VIP: R$ 70 (meia); R$ 140 (inteira). Mesa Bronze: R$ 400 (4 pessoas). Mesa Prata: R$ 600 (4 pessoas). Mesa Ouro: R$ 1000 (4 pessoas). Ingressos à venda no site.

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