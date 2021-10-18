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Para curtir

Domingo (24/10) será animado por show do grupo Di Propósito em Vitória

Apresentação de Trio Parada Dura em Cariacica também faz parte da programação cultural do dia

Publicado em 

18 out 2021 às 16:28

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 16:28

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Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Di Propósito

Evento com apresentação do grupo de pagode tem início a partir das 16h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (geral, meia, promocional); R$ 80 (geral, inteira, promocional). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. ATENÇÃO, ESTE EVENTO MUDOU SEU HORÁRIO E LOCAL

Forró da Fluente

Com Trio Maracá e Dj Fabricio Bravim. A partir das 16h, na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Ingresso: R$ 20 (até às 18h, na portaria); R$ 30 (após às 18h, na portaria). Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.

Trio Parada Dura

Mais Kadu Vieira, Cristian & Anderson, Ricardinho Rhayner. A partir das 15h, na Matrix Hall (R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica). Ingresso: R$ 30 (individual, lote 2); R$ 200 (mesa 4 pessoas). Venda: no site Le Billet. Classificação: 16 anos. 

Leq Samba + Sué

A partir das 17h, no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória). Ingresso: R$ 20 (pista após às 19h); R$ 40 (camarote). Pista gratuita até às 19h. Informações: (27) 99897-4027. Classificação: 18 anos.

Maycon Sarmento + Samba Rei

A partir das 18h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 19h30. Informações: (27) 99756-9672.

MÚSICA AO VIVO

Vinícius Herlenhoff Trio

A partir das 11h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Laila Andrade

A partir das 12h, no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). Repertório variado. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.

Samba Crioulo + Nesse Clima + Rabannada Dj

A partir das 12h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99889-1199.

Trio Saveiros

A partir das 12h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba, bossa e MPB. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

É o Clima + Pagode & Cia + D'Moleque + Dj Gustavo o Brabo

A partir das 16h, no Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha). Informações: (27) 99898-1912.

Diego Lyra & Convidados

A partir das 12h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42 , Barra do Jucu, Vila Velha).

ESPECIAL

DKN Retrô

Evento que comemora Dia Nacional da Kombi, na Prainha, em Vila Velha.Entrada: 1kg de alimento não perecível. Confira a programação do domingo (24):

MÚSICA ON-LINE

Alissa Sanders

A cantora apresenta às 19h, no perfil do Instagram @sescaovivo e no canal Sesc São Paulo. O show virtual faz parte da programação híbrida desenvolvida pelo projeto Sesc Jazz.

TEATRO ON-LINE

Cabaret Dada

Peça virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Classificação Indicativa: 12 anos. Duração: 70 minutos. 

INFANTIL

Baile Partimcundum

Espetáculo virtual com dramaturgia de Adriana Falcão e Matheus Torreão, a peça foi criada a partir das músicas do disco “Partimpim Dois”. Sua transmissão ocorre às 17h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 (meia), R$ 20 (inteira). Venda: no site Sympla

Le Petit Cirque

Segunda a sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h30; domingo, às 15h30, 18h e 20h30. No estacionamento do Shopping Vila Velha (v. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha). Ingresso: A partir de R$ 25. Venda: na bilheteria do local e no site Sympla.

EXPOSIÇÕES 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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