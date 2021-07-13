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Agenda

Domingo (18/07) contará com apresentação do músico Muato on-line

Espetáculo infantil on-line "Terra de Oz - O Cordel Ambiental" também integra a programação

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 17:45

Publicado em 

13 jul 2021 às 17:45

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Muato

O cantor e compositor se apresenta às 20h, em seu canal no YouTube. A live será uma homenagem a Nelson Mandela que completaria 103 anos neste dia 18 de julho. 

Sol Pessoa

Música ao vivo, às 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha).

Samba Júnior

O grupo se apresenta ao vivo, às 10h, no Canto da praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.

Diego Lyra

Cantor se apresenta às 12h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Reservas limitadas. No repertório: samba-rock, MPB e soul brasil. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Vinicius Herkenhoff Quinteto

A banda se apresenta às 11h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). No repertório: samba e choro.  Informações: (27) 99626-3425.

MULTICULTURAL

Cultura em Toda Parte

O festival virtual segue com as suas atrações, entrando em sua quarta semana de exibições. As transmissões ocorrem a partir das 18h, nos Canais de YouTube do IBCA, da Secult ES e da TVE, além de ser transmitido pela TV Educativa do Espírito Santo. Confira as atrações do dia:

TEATRO

Mariposas

Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 4 de junho a 25 de julho; sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.

Monstro

Peça virtual com dramaturgia e interpretação de Ricardo Corrêa. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.

Sal

Espetáculo virtual com direção e interpretação de Isadora Tricerri. Temporada: 11 a 18 de julho, segunda a sábado, às 21h; domingo, às 17h30 e 21h. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla e a transmissão ocorre no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.

Lela & Cia.

Espetáculo virtual com direção de Malu Bierrenbach. Temporada: 16 a 25 de julho, segunda a sábado, às 19h; domingo, às 16h e 19h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.

Tudo Que eu Queria Te Dizer

Espetáculo virtual com texto de Martha Medeiros e atuação Ana Beatriz Nogueira. Temporada: 27 de junho a 31 de julho, sempre aos sábados, domingos e segundas, às 21h. Sua transmissão ocorre via YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$10 a R$ 50. Venda: no site Sympla.

INFANTIL

Terra de Oz - O Cordel Ambiental

Espetáculo virtual do Grupo Careta. Sua transmissão ocorre às 15h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10. Venda: no site Sympla

Os Sapatinhos Vermelhos

Espetáculo virtual com performance e texto de Apollo Faria. Sua transmissão ocorre às 16h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 50. Venda: no site Sympla

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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