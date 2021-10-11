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Para curtir

Domingo (17/10) terá apresentação do grupo Menos é Mais em Vitória

Pagode com Arlindinho também faz parte da programação cultura do dia; confira a agenda

Publicado em 

11 out 2021 às 15:59

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 15:59

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Menos é Mais

A partir das 16h, no Embrazado (Rua Joaquim Lírio,460, Praia do Canto). Ingresso: R$ 160 (setor único, meia, lote 5); R$ 320 (setor único, inteira, lote 5). Venda: no site SuperTicket. Classificação 18 anos.

Pagode do Arlindinho

Mais D'Moleque e Sol pessoa e banda. A partir das 15h, na Quadra da Pega no Samba (R. Dr. Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória). Ingresso: R$ 30 (geral, inteira, lote 2).  Venda: no site SuperTicket

Dbem Com a Vida + É o Clima + Jefinho Faraó + Léo Preto

A partir das 17h, no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória).Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 19h. Informações: (27) 99897-4027. Classificação: 18 anos.

Maycon Sarmento + Samba Rei

A partir das 18h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 19h30. Informações: (27) 99756-9672.

Resenha do Sambadm

A partir das 18h, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 30 (lista amiga válida até às 19h30). Venda: no site Pensa no evento. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 98170-7651.

INFANTIL

Le Petit Cirque

Segunda a sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h30; domingo, às 15h30, 18h e 20h30. No estacionamento do Shopping Vila Velha (v. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha). Ingresso: A partir de R$ 25. Venda: na bilheteria do local e no site Sympla.

ESPECIAL

Projeto Arte no Parque

Atrações gratuitas no Parque da Prainha de Vila velha. A partir das 10h. Confira as atrações: Primeira parte com Contação de histórias infantis pela professora Jussimara da Conceição Santos. Segunda parte com apresentação de Tácito da Silva Ribeiro (violino) apresentando repertório de clássicos e populares. E finalizando a manhã cultural a apresentação da cantora Denise Dalmacchio, com clássicos da música popular brasileira, a acompanhada de Flávia Bonelli e Glauco Amador.

MÚSICA AO VIVO

Vinícius Herkenhoff Trio

A partir das 11h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Junior do Cavaco & Cia

A partir das 14h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório,  samba raiz. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

Grupo é o Clima + Fabiano Muniz + Deninho Dj

A partir das 14h, no Gigabyte Bar (Rua 15 de Novembro, 51, Parque Infantil, Campo Grande). No repertório, pagode e sertanejo. Couvert: R$ 10.

Lilian Lomeu

A partir das 12h no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). No repertório, axé retrô. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.

Diego Lyra & Convidados

A partir das 12h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42 , Barra do Jucu, Vila Velha).

Pagode da Santinha

A partir das 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42 , Barra do Jucu, Vila Velha).

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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