Confira os eventos deste sábado (26/01)

SHOW
Raça Negra
Encerramento The Best Summer Of Your Life.
Quando: 22h.
Onde: Multiplace Mais. Rua A, Lote 9, Meaípe, Guarapari.
Quanto: de R$ 70 (frontstage/ meia) a R$ 1000 (mesa ouro/ camarote).
Luiza Boê
Festa “TROPICANA #1”.
Quando: 16h.
Onde: GUAVA. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória.
Quanto: R$ 15 (antecipado/ on-line); R$ 20 (portaria).
Informações: (27) 99894-3049.
FESTIVAL
Verão Itapemirim 2019
Sábado. Luan Santana. Às 21h. Palco principal, Praia de Itaipava, Itapemirim. Banda Agitaê e Banda Garota Bronzeada. Às 16h. Palco de Itaoca, Praia de Itaoca, Itapemirim. Aberto ao público.
Mar da Música
Rodrigo Novo, Jura Fernandes, Forró Bemtivi e Mr. Dedus.
Quando: 18h.
Onde: Praia de Camburi, próximo ao SOE, Jardim da Penha, Vitória.
Quanto: Aberto ao público.
Vila Velha Verão 2019
Banda Kemele e Banda America 4.
Quando: 19h.
Onde: Tenda Cultural, Praia da Costa, Vila Velha.
Quanto: aberto ao público.
Yan Pierri e Motumbaxé.
Quando: 19h30.
Onde: Pracinha De Paul, Rua da Lancha, 182, Paul, Vila Velha.
Quanto: aberto ao público.
25º Festival de Cinema de Vitória Itinerante
Com a exibição do filme “Benzinho”, de Gustavo Pizzi.
Quando: 19h.
Onde: Pontal do Ipiranga, Linhares.
Quanto: aberto ao público.
Verão Anchieta 2019
Ney da Viola e Amarildo e Banda Neon.
Quando: 21h.
Onde: Balneário de Castelhanos, Anchieta.
Quanto: aberto ao público.
Banda Sambadorar e Taiana França.
Quando: 21h.
Onde: Praia Central, Centro, Anchieta.
Quanto: aberto ao público.
Banda Prestigio e Banda Garotos Tradição.
Quando: 21h.
Onde: Praça da Sereia, Ubu, Anchieta.
Quanto: aberto ao público.
Fá Maior e Projeto Paralelo 80.
Quando: 21h.
Onde: Praia da Costa Azul, Iriri, Anchieta.
Quanto: aberto ao público.
BALADA
Bolt
R$ 1,99.
Quando: 23h.
Onde: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Quanto: R$ 10 (on-line); R$ 19,99 (portaria).
Informações: (27) 3311-5216.
Fluente
Wave.
Quando: 16h.
Quanto: gratuito (50 primeiros); R$ 15 (até 19h); R$ 20 (até 20h); R$ 30 (após 20h).
Match.
Quando: 21h.
Quanto: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria).
Onde: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Fiesta Latina Verano.
Quando: 22h.
Onde: Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h).
Informações: (27) 3019-8178.
Correria Music Bar
Vila Velha Rock Beach, com The Nameless (RJ), Vulgar, Tahoma e Br07.
Quando: 22h.
Onde: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Quanto: R$ 10 (até 23h); R$ 20 (após 23h).
Informações: (27) 98116-3325.
Liverpub Vitória
Banda Back To The Past.
Quando: 22h.
Onde: Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h).
Informações: (27) 99944-1204.
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” com Ivan & Matheus e Rafael Barreto.
Quando: 21h.
Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h).
Informações: (27) 99824-0486.
Barrerito Chopperia
Rômulo Aranttes e Wando & Junior.
Quando: 19h.
Onde: Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica.
Quanto: R$ 15.
Informações: (27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Evandro & Raniery.
Quando: 21h.
Onde: Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.
Quanto: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo).
Informações: (27) 99950-1515.
Thale Beach
Com Jord, Clubbers, Gus n’ Kill, Jeff Ueda e Lobato.
Onde: 12h.
Onde: Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari.
Quanto: R$ 50.
FESTA
Baile da Antiga
Concurso do Passinho.
Quando: 21h.
Onde: Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica.
Quanto: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira).
Fica Comigo
Quando: 15h.
Onde: Café de La Musique. Rua Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari.
Quanto: R$ 70 (meia); R$ 140 (inteira).
Illusion
Com Major 7, Special M, Vermont, Thales Dumbra, Overdone, Mack, Catrinck, Edjie, Brunelli, Álice Simões, Thito Fabres, Duarte B2B Dual Panic.
Quando: 17h.
Onde: Mansão 300 Beach. Rua Belo Horizonte, 1, Meaípe, Guarapari.
Quanto: R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira).
Jambra
Show com Stolen Byrds (PR) e Izar.
Quando: 17h.
Onde: Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória.
Quanto: R$ 5 (até 19h); R$ 10 (após 19h).
Informações: (27) 99831-7655.
Forró de Vila Velha
Com Gustavo Pingo, Marcos Miranda do acordeon, Patrick Ribeiro e Joabe zabumbada.
Quando: 22h.
Onde: Juras Bar. Rua Europa, 262, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Quanto: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h).
Informações: (27) 99909-4770.
Sunset Blacksete
Especial de 21 anos, com shows de Blacksete, Macucos e Cláudio Bocca.
Quando: 17h.
Onde: Restaurante Chico Bento. Av. Des. Cassiano Castelo, 195, Manguinhos, Serra.
Quanto: R$ 40 (2º lote).
Informações: (27) 99997-9900.
MÚSICA AO VIVO
Samba de Quintal
Com a convidada Juana Zanchetta.
Quando: 19h.
Onde: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Quanto: R$ 10.
Informações: (27) 3222-3074.
Em Jazz e Bossa
Com Andréa Ramos, Victor Humberto e Emerson Arsy.
Quando: 20h.
Onde: 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: R$ 30.
Informações: (27) 99502-0244.
Marcus Macedo
Quando: 20h.
Onde: Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha.
Quanto: R$ 5.
Informações: (27) 3339-6509.