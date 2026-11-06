ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Enem
  • Professores tiram dúvidas on-line sobre a prova do Enem
Enem 2026

Professores tiram dúvidas on-line sobre a prova do Enem

Iniciativa inclui análise das questões. Especialista diz que conhecimentos devem ir além dos conteúdos estudados

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 16:20

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

06 nov 2026 às 16:20
Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Professores vão analisar conteúdos e apresentar estratégias para ajudar estudantes Shutterstock

Errata

07/11/2026

Com o título "Colégio em Vitória promove aulão pré-Enem neste sábado (7)", a primeira versão desta matéria informava equivocadamente a realização de um aulões presencial e on-line neste sábado. A data havia sido divulgada pela Rede Inspira, que corrigiu a informação. Texto e título foram alterados.

A Rede Inspira, que reúne escolas do país inteiro, fará uma live para comentar a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que será aplicada neste domingo. A transmissão será pelo no YouTube, com a participação de professores de diferentes disciplinas.


Outra iniciativa será a disponibilização de uma Calculadora TRI, ferramenta que permitirá aos estudantes estimar a pontuação no exame a partir das respostas informadas no gabarito.


Durante a semana, as instituições da rede, que no Espírito Santo é representada pelo Primeiro Mundo, realizou série de aulões presenciais e on-line para tirar dúvidas antes da avaliação.


Segundo o diretor de Performance Acadêmica da Inspira Rede de Educadores, Helton Moreira, a preparação para o exame precisa ir além do domínio dos conteúdos cobrados. Habilidades como interpretação de textos, capacidade de análise, raciocínio lógico e resolução de problemas são importantes para um bom desempenho nas diferentes áreas do conhecimento.


“Mais do que concentrar a atenção em uma disciplina específica, os estudantes precisam desenvolver competências que são transversais ao exame. Em Matemática e Ciências da Natureza, por exemplo, é importante saber interpretar situações-problema e aplicar conceitos em diferentes contextos. Em Linguagens e Ciências Humanas, a leitura crítica e a capacidade de estabelecer relações entre temas fazem diferença. Na Redação, clareza, coerência e capacidade de argumentação são essenciais. Não basta ter um repertório amplo: é preciso saber utilizá-lo de maneira pertinente ao tema proposto”, explica.

Veja Também 

Imagem de destaque

CBN Vitória ao vivo: Reta final Enem 2026: tudo o que você precisa saber para prova!

Imagem de destaque

Reta final do Enem: como lidar com a ansiedade até a prova?

Imagem de destaque

Enem 2026: reveja o aulão de Geografia transmitido nesta quarta-feira (4)

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Enem 2026 Educação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Odorico Roman, vice Rafael Lima e executivo Paulo Pelaipe e Renato convivem com série de transfer bans
Grêmio sofre quinto transfer ban e se isola como time mais punido do Brasil
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção brasileira
Ancelotti diz que período de testes acaba nos jogos contra Japão e Singapura
Raphinha, atacante da Seleção Brasileira
Raphinha demonstra incômodo com polêmica em meio a lesões

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.