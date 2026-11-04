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Revisando

Enem 2026: reveja o aulão de Geografia transmitido nesta quarta-feira (4)

Professor Aureo Júnior comandou a revisão, trazendo os principais conteúdos e resolução de questões de geopolítica, clima e mais assuntos

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 17:51

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

04 nov 2026 às 17:51

A maratona de revisões para o Enem 2026 prosseguiu nesta quarta-feira (4). O professor Áureo Júnior, do Gama Pré-Vestibular, comandou ao vivo a aula dedicada à disciplina de Geografia.


Veja o aulão no player acima!


Iniciada às 19h30, a transmissão abordou os temas recorrentes da prova de Ciências Humanas, como geopolítica, cartografia, clima e vegetação, além da resolução prática de questões no formato do exame.


O aulão fez parte do "Enem na Mira", série gratuita de revisões, em parceria de A Gazeta com o Gama Pré-Vestibular, para a prova, marcada para o próximo domingo (8).


Confira o cronograma para as próximas aulas de revisão ao vivo (das 19h30 às 21h):

  • Quinta-feira (5): Filosofia e Sociologia, com o professor Alysson

  • Sexta-feira (6): Linguagens, com a professora Jô Kutz


No domingo (8), após o encerramento do Enem, também haverá a transmissão ao vivo com a equipe de professores para analisar a prova e fazer comentários sobre o gabarito.

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