Enem 2026: reveja o aulão de Geografia transmitido nesta quarta-feira (4)

A maratona de revisões para o Enem 2026 prosseguiu nesta quarta-feira (4). O professor Áureo Júnior, do Gama Pré-Vestibular, comandou ao vivo a aula dedicada à disciplina de Geografia.





Veja o aulão no player acima!





Iniciada às 19h30, a transmissão abordou os temas recorrentes da prova de Ciências Humanas, como geopolítica, cartografia, clima e vegetação, além da resolução prática de questões no formato do exame.





O aulão fez parte do "Enem na Mira", série gratuita de revisões, em parceria de A Gazeta com o Gama Pré-Vestibular, para a prova, marcada para o próximo domingo (8).





Confira o cronograma para as próximas aulas de revisão ao vivo (das 19h30 às 21h):

Quinta-feira (5): Filosofia e Sociologia, com o professor Alysson

Sexta-feira (6): Linguagens, com a professora Jô Kutz





No domingo (8), após o encerramento do Enem, também haverá a transmissão ao vivo com a equipe de professores para analisar a prova e fazer comentários sobre o gabarito.