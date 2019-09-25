Encontro de Pais e Mestres lançará o Guia do Ensino de A Gazeta

Nunca na história tivemos acesso a tanta informação. Mas quem tem que processar - transformar informação em conhecimento - continua sendo cada um de nós. Esta palestra sugere e discute: como aproveitar a revolução digital e a oportunidade de vivermos em rede para aprimorar com criatividade a troca de saberes e afiar a pontaria das nossas buscas?

Além do Marcelo Tas, haverá também a presença do estudante João Paulo Guerra Barrera, que nasceu em 31 de Março de 2010, na cidade de São Paulo. Filho único, esbanjou criatividade desde o seio familiar, e tão logo pôde surpreendeu os pais com sua maturidade intelectual e sua aptidão comunicativa. Sempre curioso e desbravador em inúmeras áreas, o garoto foi eclético em suas inquietações que iam desde a astronomia, os esportes, velocidade, até os enfáticos games. O fascínio nato pelos livros deu origem a um leitor precoce, mas sempre interessado. Em um dado momento, esse fascínio inspirou no João Paulo a vontade de criar e contar suas próprias histórias. Atualmente ele cursa o terceiro ano do Ensino Fundamental.