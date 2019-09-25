Encontro de Pais e Mestres lançará o Guia do Ensino de A Gazeta

Para lançar o Guia do Ensino, que será encartado na primeira edição semanal de A Gazeta, apresentamos o Encontro de Pais e Mestres 2019, que consiste em um evento para pessoas preocupadas em discutir os rumos da educação no Brasil, com o objetivo de proporcionar um espaço para diálogo entre especialistas, pais e professores. A proposta traz uma abordagem ampla, junto a debatedores renomados e com a participação do público. Neste ano, o encontro contará com a presença de Marcelo Tas, falando sobre "Inovação: A criatividade na era digital".
Nunca na história tivemos acesso a tanta informação. Mas quem tem que processar - transformar informação em conhecimento - continua sendo cada um de nós. Esta palestra sugere e discute: como aproveitar a revolução digital e a oportunidade de vivermos em rede para aprimorar com criatividade a troca de saberes e afiar a pontaria das nossas buscas?
Além do Marcelo Tas, haverá também a presença do estudante João Paulo Guerra Barrera, que nasceu em 31 de Março de 2010, na cidade de São Paulo. Filho único, esbanjou criatividade desde o seio familiar, e tão logo pôde surpreendeu os pais com sua maturidade intelectual e sua aptidão comunicativa. Sempre curioso e desbravador em inúmeras áreas, o garoto foi eclético em suas inquietações que iam desde a astronomia, os esportes, velocidade, até os enfáticos games. O fascínio nato pelos livros deu origem a um leitor precoce, mas sempre interessado. Em um dado momento, esse fascínio inspirou no João Paulo a vontade de criar e contar suas próprias histórias. Atualmente ele cursa o terceiro ano do Ensino Fundamental.
Em sua trajetória já consta um período de intercâmbio cultural e uma alfabetização em inglês feita entre os anos de 2014 e 2015, intervalo em que morou com os pais na Flórida, nos Estados Unidos. João Paulo chega aos seus seis anos com seu primeiro livro lançado e sendo, muito provavelmente, o primeiro autor brasileiro a lançar um livro bilíngue com tão pouca idade. A partir de janeiro de 2017 desenvolveu um videogame contando a história do livro, incluindo a criação de uma estação espacial, que, em formato de projeto, foi enviado para a NASA para participar de um concurso com outros 6.000 alunos de diferentes nacionalidades. Por isso, em março de 2017 João Paulo foi escolhido vencedor na categoria Mérito Literário concorrendo com estudantes de até 18 anos e se tornou o primeiro brasileiro em 23 anos a vencer esse concurso da NASA.
O Guia do Ensino será encartado no dia 05/10 em A Gazeta (Digital e Impresso).
SERVIÇO
Encontro de Pais e Mestres
Quando: Dia 26/09
8h30 - credenciamento
9h - início da palestra
Onde: Auditório da Rede Gazeta