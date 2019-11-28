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Demanda externa

Empresas do setor de petróleo querem contratar profissionais do ES

Qualificação de trabalhadores formados no Estado tem chamado a atenção de petrolíferas de fora do Espírito Santo

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

28 nov 2019 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Profissionais em atividade na plataforma P-57 Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem/Petrobras
O movimento de retomada do setor de petróleo e gás no país já começa a trazer reflexos positivos para o Espírito Santo no quesito demanda por capital humano. Empresas que atuam nessa área estão interessadas na mão de obra local.
A informação é do coordenador do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás (FCP&G), Durval Freitas, que participou nesta semana da Mossoró Oil & Gas Expo e do IV Fórum Onshore Potiguar, realizados no Rio Grande do Norte. Durante o evento, Freitas contou que companhias, entre elas a PetroReconcavo, estão em busca de engenheiros formados em terras capixabas.

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“Muitos profissionais que se formaram em instituições de ensino do Estado, como UVV e Ufes, hoje atuam em diversas organizações Brasil afora. Como eles têm se destacado nesse mercado, as empresas pediram a ajuda do Fórum para divulgar as oportunidades que existem.”
Os trabalhadores que mais estão sendo requisitados são os graduados em engenharias, como de petróleo e química. Além deles, há interesse por geólogos, geofísicos e técnicos de operações de equipamentos. “O fato de empresas de fora estarem lembrando dos nossos talentos mostra que estamos formando uma mão de obra qualificada nos últimos anos. Precisamos aproveitar essas chances e, por isso, já começamos a fazer contatos com entidades e empresas do Estado para realizar essa ponte.”
Para Durval, a participação em eventos como o do Rio Grande do Norte contribui para esse tipo de aliança e para aproximar o Espírito Santo dos diversos atores da cadeia de óleo e gás. Segundo ele, três objetivos principais se cumprem nesse tipo de missão: conhecer investidores e estimular negócios, participar das discussões e das decisões ligadas às políticas do setor e fortalecer a imagem do Espírito Santo mundo afora. “Tanto é que passamos a ser referência. Várias federações da indústria estão nos usando como modelo para desenvolverem suas organizações. Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia pretendem seguir o nosso exemplo", comemorou.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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