Empresas do setor de petróleo querem contratar profissionais do ES

Profissionais em atividade na plataforma P-57 Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem/Petrobras

O movimento de retomada do setor de petróleo e gás no país já começa a trazer reflexos positivos para o Espírito Santo no quesito demanda por capital humano. Empresas que atuam nessa área estão interessadas na mão de obra local.

A informação é do coordenador do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás (FCP&G), Durval Freitas, que participou nesta semana da Mossoró Oil & Gas Expo e do IV Fórum Onshore Potiguar, realizados no Rio Grande do Norte. Durante o evento, Freitas contou que companhias, entre elas a PetroReconcavo, estão em busca de engenheiros formados em terras capixabas.

“Muitos profissionais que se formaram em instituições de ensino do Estado, como UVV e Ufes, hoje atuam em diversas organizações Brasil afora. Como eles têm se destacado nesse mercado, as empresas pediram a ajuda do Fórum para divulgar as oportunidades que existem.”

Os trabalhadores que mais estão sendo requisitados são os graduados em engenharias, como de petróleo e química. Além deles, há interesse por geólogos, geofísicos e técnicos de operações de equipamentos. “O fato de empresas de fora estarem lembrando dos nossos talentos mostra que estamos formando uma mão de obra qualificada nos últimos anos. Precisamos aproveitar essas chances e, por isso, já começamos a fazer contatos com entidades e empresas do Estado para realizar essa ponte.”