Leonel Ximenes

Empresários reagem a provocação baiana e exaltam moqueca capixaba

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 14:40

25 jan 2018 às 14:40
Colunista

Cartaz da campanha em favor da moqueca capixaba. Crédito: Divulgação
O governo da Bahia não ficou sem resposta. O Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, entidade privada que reúne empresários do segmento do turismo, lançou uma campanha destacando a moqueca capixaba. Com o lema "A moqueca baiana é a melhor moqueca da Bahia! A moqueca capixaba é a melhor moqueca do mundo!", o Convention  reagiu a um anúncio do governo baiano dizendo que a moqueca deles é a melhor e autêntica.
No texto da campanha, os empresários capixabas afirmam que baiano gosta de usar leito de coco e azeite de dendê em tudo. Na moqueca, ensinam, esses condimentos alteram o sabor suave da carne do peixe, que é realçado no prato capixaba. "Por isso, quem conhece diz que 'moqueca só capixaba, o resto é peixada'". Alguma dúvida? 

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

