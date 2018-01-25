Empresários reagem a provocação baiana e exaltam moqueca capixaba

O governo da Bahia não ficou sem resposta. O Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, entidade privada que reúne empresários do segmento do turismo, lançou uma campanha destacando a moqueca capixaba. Com o lema "A moqueca baiana é a melhor moqueca da Bahia! A moqueca capixaba é a melhor moqueca do mundo!", o Convention reagiu a um anúncio do governo baiano dizendo que a moqueca deles é a melhor e autêntica.
No texto da campanha, os empresários capixabas afirmam que baiano gosta de usar leito de coco e azeite de dendê em tudo. Na moqueca, ensinam, esses condimentos alteram o sabor suave da carne do peixe, que é realçado no prato capixaba. "Por isso, quem conhece diz que 'moqueca só capixaba, o resto é peixada'". Alguma dúvida?