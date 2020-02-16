Emoção no Sambão: Piedade se aquece ao som da Oração de São Francisco

O São Francisco no carro do abre-alas da Piedade Crédito: Leonel Ximenes

Um enredo com nome Francisco’s pede uma abertura apoteótica à altura da importância desse nome para o Brasil e o mundo. Aconteceu na noite de sábado (15) na abertura do desfile das escolas do Grupo Especial: o intérprete da Piedade, Danilo César, que é cantor lírico, entoou a bela “Oração de São Francisco” no aquecimento da escola. Foi de emocionar.

A MENSAGEM PARA A HUMANIDADE

“Ó mestre, fazei que eu procure mais, perdoar que ser perdoado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna.” Lindo. Só isso.

SÃO FRANCISCO NÃO MERECIA ISSO

A tradicional escola de Vitória foi por algumas vezes prejudicada por falhas no som do Sambão.

BATERIA ILUMINADA

A Piedade trouxe pequenas luzes verdes na cuíca dos instrumentistas. Acabou conseguindo um belo efeito visual na bateria.

DIREITOS HUMANOS DÃO SAMBA

Um dos mais animados da escola foi o secretário de Direitos Humanos de Vitória, Bruno Toledo. Ele se acabou de sambar como destaque num carro alegórico.

O SAMBÃO É DO MUNDO

A bela destaque de chão da Piedade fez a alegria do Sambão. Maravilhosa Crédito: Leonel Ximenes

O secretário estadual do Turismo, Dorval Uliana, bem informal e de bermudas (tá certo, carnaval é calor e descontração), comemorava a presença de turistas estrangeiros no carnaval capixaba: tinha gente de EUA, Holanda, Itália e Argentina.

DEZ, NOTA DEZ!

Marina Lodi ao lado do prefeito Luciano Rezende e da Família Real do carnaval capixaba Crédito: Leonel Ximenes

A beleza, simpatia e classe de Marina Cogo Lodi Rezende mais uma vez iluminaram a passarela. Pena que é o oitavo e último ano da primeira-dama de Vitória no Sambão. Ela vai deixar saudades.

AQUECIMENTO PARA A FESTA DOS 70 ANOS

Aliás, Marina estava toda feliz porque seu pai, o combativo ex-deputado Cláudio Vereza, foi assistir ao desfile das escolas de samba. Um belo aquecimento para o petista, que no próximo sábado vai comemorar, em família, seus 70 anos de idade.

BOA VISTA DESFALCADA

Tradicional foliona, a deputada Janete de Sá desta vez não saiu na Boa Vista, onde é diretora de harmonia. Ela contou à coluna que estava de luto pela morte de um parente. Motivo justo, realmente.

BOA VISTA DESFALCADA 2

Outro que não desfilou foi Juninho, que nem deu as caras no Sambão. O prefeito de Cariacica, aliás, está afastado da avenida há alguns anos.

A CASACA É NOSSA!

A escola de Cariacica, cujo enredo falava de música, trouxe três componentes com a capixabíssima casaca logo na fila da frente da bateria. Deu samba, é claro.

AS BAIANAS DE ROBERTO CARLOS

A propósito, as baianas da Boa Vista estampavam na suas fantasias fotos de Roberto Carlos em várias fases da sua vida. Roberto Carlos? Sim, aquele cantor que nasceu em Cachoeiro (mas ignora os problemas de Cachoeiro), cidade citada pelo ministro Paulo Guedes como rota turística alternativa à Disney. É tudo muito estranho mesmo, gente, mas deixa pra lá. É carnaval.

ABRAM ALAS PARA PAPO FURADO!

A Boa Vista emocionou com o carro alegórico do Regional da Nair. Na frente, o velho e bom Edson Papo Furado, sambando com a ajuda de uma senhora. Foi lindo demais.

UMA ORQUESTRA NA AVENIDA

Desfile de escola de samba tem que ter boa bateria. A Novo Império tem ótima. Cadência, ritmo, evolução, criatividade, não faltou nada. No meio da passarela, os músicos se abaixaram e veio de trás um grupo de oito pequenos ritmistas para brincar de ciranda na frente dos instrumentistas. O enredo, sobre o mundo das crianças, ganhou uma evolução à altura com sua orquestra.

PINTOU SUJEIRA

Nem tudo funciona bem no Sambão. Os banheiros, fixos e químicos, são horrorosos. Os do setor dos camarotes era um nojo só com lama e mau cheiro. Até os adoráveis porquinhos teriam dificuldade de frequentar ali.

FOLIANA PRECAVIDA E SUSTENTÁVEL

Torcedora na arquibancada foi precavida. Levou água, salaminho, frutas e até aipim frito. Organizada, guardou tudo na sacola térmica e seu guardanapo estava a tiracolo. Exemplo de curtir a folia de forma sustentável e sem gastar.

O CORREDOR DO PECADO

Os foliões que saem das escolas passam por um corredor longo e apertado para irem embora do Sambão. No caminho, funk proibidão, e alguns presentes aproveitam para fumar, diríamos, cigarros ilegais.

PM NOTA DEZ EM EVOLUÇÃO

De madrugada, a Polícia Militar organizou uma blitz na Ilha do Príncipe, logo na saída da Rodoviária. Mesmo com a longa fila formada, ninguém reclamou.

A GUARDA MUNICIPAL MERECE APLAUSOS

A Guarda Municipal de Vitória também estava presente ostensivamente dentro e fora da área do Sambão. Evolução e harmonia perfeitas.

HOMENAGEM AO IRMÃO

No carro que homenageou o irmão Alexandre Lima, Amaro Lima, do eterno Manimal, puxou as palmas da galera na arquibancada no desfile da Boa Vista. Letra na ponta da língua.

VOU DE TÁXI...

O táxi acabou sendo a salvação de muita gente na saída do Sambão. O preço “dinâmico” (termo para amenizar a palavra “absurdo”) dos transportes por aplicativo e a demora e/ou cancelamento de corridas fizeram os foliões optarem por este velho meio de transporte. A corrida com o táxi, mesmo em bandeira 2, ficava mais barata por diversos trechos na Grande Vitória.

ALÔ, COMUNIDADE!