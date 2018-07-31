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Vitor Vogas

Emedebista afirma: "Vamos com Rose"

Coligação só não foi anunciada oficialmente porque dirigentes do MDB e do Podemos, partido da senadora, trabalham na construção de chapas proporcionais, diz José Esmeraldo

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 15:29

Públicado em 

31 jul 2018 às 15:29
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Deputado José Esmeraldo Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales
O deputado estadual José Esmeraldo (MDB) assegura: "O MDB apoia Rose. Vamos nos coligar com o Podemos. Eu não acho isso não. Tenho certeza".
Segundo o deputado, um dos três membros da bancada do partido na Assembleia Legislativa, o apoio do MDB à candidatura de Rose ao governo já estaria definido nos bastidores.
A coligação, afirma, só não foi anunciada até o momento porque os dirigentes do MDB e do Podemos, partido da senadora, ainda trabalham na construção das chapas proporcionais (para a eleição de deputados estaduais e federais). "Não abrimos mão disso."
Na eleição ao governo, entretanto, não há outra possibilidade, afirma José Esmeraldo.
"Não tem outra. É Rose! Ela tem o meu apoio. Amanhã, inclusive, vou à convenção do Podemos para manifestar isso a ela. A Luzia (Toledo, outra integrante da bancada emedebista na Assembleia) também com certeza vai apoiá-la. Eu tenho lado. O meu lado antes era Paulo Hartung. Agora é Rose de Freitas."
Ainda de acordo com o parlamentar, desde a desistência do governador Paulo Hartung em disputar as eleições, Rose foi a única candidata ao governo com quem o MDB abriu diálogo sobre composição.
Quem tem conduzido essas conversas em nome do MDB é o deputado federal Lelo Coimbra, presidente estadual da legenda. A coluna tenta contato com o deputado há alguns dias, sem retorno.
Esmeraldo aposta no crescimento da candidatura de Rose a partir da adesão de muitos prefeitos. "Ela com certeza vai crescer. Você vai ver."

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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