Emedebista afirma: "Vamos com Rose"

Deputado José Esmeraldo Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

O deputado estadual José Esmeraldo (MDB) assegura: "O MDB apoia Rose. Vamos nos coligar com o Podemos. Eu não acho isso não. Tenho certeza".

Segundo o deputado, um dos três membros da bancada do partido na Assembleia Legislativa, o apoio do MDB à candidatura de Rose ao governo já estaria definido nos bastidores.

A coligação, afirma, só não foi anunciada até o momento porque os dirigentes do MDB e do Podemos, partido da senadora, ainda trabalham na construção das chapas proporcionais (para a eleição de deputados estaduais e federais). "Não abrimos mão disso."

Na eleição ao governo, entretanto, não há outra possibilidade, afirma José Esmeraldo.

"Não tem outra. É Rose! Ela tem o meu apoio. Amanhã, inclusive, vou à convenção do Podemos para manifestar isso a ela. A Luzia (Toledo, outra integrante da bancada emedebista na Assembleia) também com certeza vai apoiá-la. Eu tenho lado. O meu lado antes era Paulo Hartung. Agora é Rose de Freitas."

Ainda de acordo com o parlamentar, desde a desistência do governador Paulo Hartung em disputar as eleições, Rose foi a única candidata ao governo com quem o MDB abriu diálogo sobre composição.

Quem tem conduzido essas conversas em nome do MDB é o deputado federal Lelo Coimbra, presidente estadual da legenda. A coluna tenta contato com o deputado há alguns dias, sem retorno.