Ministro da Saúde Crédito: TV Gazeta

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esteve no Espírito Santo nesta segunda-feira (16) para visitar as obras do Hospital Materno Infantil, em Colinas de Laranjeiras, na Serra.

Your browser does not support the audio element. Em visita ao ES, ministro da Saúde fala do Hospital Infantil de Vitória

Questionado sobre a situação do Hospital Infantil de Vitória, que funciona sem alvará do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, além de uma série de irregularidades, o ministro lamentou a falta de manutenção no prédio onde funciona o hospital. Mandetta, no entanto, afirmou ter conversado com o secretário da Saúde do Estado, Nésio Fernandes, que garantiu resolver o problema que vem preocupando a população capixaba.

“O hospital é um prédio em que a gente constrói pra salvar vidas. A gente põe os médicos e os enfermeiros e vai lutando. Acontece que o prédio precisa ter a sua vida preservada. Então precisa dar manutenção preventiva, de tempo em tempo ter que reformar. O que ocorreu com esse hospital, ele começou a colocar em risco os pacientes e trabalhadores, tiveram que colocar carro do Corpo de Bombeiros para garantir funcionamento, agora vão ter que gastar de maneira atípica, vão ter que trocar o pneu com o carro andando, mas eu acredito que as equipes da secretaria estadual de saúde vão dar conta, eu já conversei com o secretário. Eles vão normalizar e dar a segurança que as pessoas precisam, e que fique de lição pra todos. É preciso prevenir, é preciso arrumar os prédios”, comentou o ministro.

Mandetta fez uma avaliação da área da saúde capixaba. Segundo o ministro, o Espírito Santo está no caminho certo, porém precisa evoluir em alguns pontos.