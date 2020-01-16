Elaine Martins lança mais sucessos da música pentecostal

Cantora gospel Elaine Martins Crédito: Divulgação

Após lançar dois álbuns (Santificação e Rompendo) e um EP (Teu Querer), a cantora Elaine Martins apresenta um projeto muito especial comemorando 20 anos de carreira, gravado ao vivo em DVD, no Teatro Raul Cortez. O trabalho será liberado ao poucos. “Agradeço ao Senhor” e “Muda o Meu Coração” já estão disponíveis no YouTube e plataformas digitais. Agora, chegou a vez da inédita “Deus Te Viu”, composição da própria Elaine.

“Estava em casa na madrugada do meu aniversário, enquanto orava e pensava na minha trajetória. Foi quando me perguntei o que eu diria pra mim com relação a tudo o que eu já tinha vivido até então. Comecei escrever, cantar e chorar porque certamente Deus me viu em todas as situações que passei e me manteve de pé. Assim como fará com muitas pessoas que ouvirem essa canção. Seja grato a Deus por tudo que passou. Pois, com certeza, tudo isso te deixou mais forte”, deseja a cantora, que lançará ao longo do ano mais 12 faixas (uma com participação de Fernanda Brum e outra de Álvaro Tito).

Elaine vem quebrando recordes constantemente. Ela, que é um dos grandes nomes da música gospel nacional, ultrapassou a fronteira da música pentecostal. No YouTube, acumula mais de 170 milhões de visualizações nos últimos 12 meses! Artista é hoje um nome muito respeitado na música gospel.

Carioca do Complexo do Alemão, rompeu todas as barreiras e conquistou um público heterogêneo por seu talento e seu carisma. Recebeu Disco de Ouro pelo primeiro álbum Santificação, e se tornou uma das cantoras com mais visualizações em um clipe da gravadora Mk Music no YouTube: “Volte a Sonhar”, por exemplo, ultrapassou 164 milhões de visualizações (dados janeiro/2020). Casada com o Oseas, são pais dos pequenos Josué e Joabe (para os quais dedicou o a música "Lindo Presente").

Posses de padres

No mês de janeiro acontecem, na Arquidiocese de Vitória, as posses de padres nas paróquias em que atuarão nos próximos anos. No dia 17, toma posse na Paróquia São Francisco de Assis, em Porto de Santana, Cariacica, o padre Edmilson Boechat de Castro. A missa de posse será presidida pelo arcebispo dom Dario Campos, às 19h30, na Comunidade Matriz São Sebastião.

No dia 19, às 19h,o padre Quércio Patrique de Souza toma posse na Paróquia Santa Clara de Assis em Vila Bethânia. A missa será presidida pelo padre Ivo Amorim. No dia 26, também com missa presidida por dom Dario, toma posse às 19 horas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e de Maria, em Barcelona, na Serra, o padre Roberto Natal.

Palestra espírita