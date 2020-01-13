Eduarda Buaiz: a socialite e empresária poderosa do ES

"Socialite Capixaba" é uma das empresárias mais importantes do Espírito Santo. Estreante da série "Socialites Capixabas" na última semana, Marcina Chiabay encantou por tanta vitalidade e boas histórias aos 92 anos . Ela falou sobre memórias da sociedade capixaba, da abertura da primeira boutique de luxo do Estado e também opinou sobre os movimentos atuais do jet set. Agora, a figura que ilustra o segundo episódio da sérieé uma das empresárias mais importantes do Espírito Santo.

Eduarda Buaiz representa a leva atual de socialites, onde a vida social e os negócios andam juntos. Tanto que ela é uma das grandes referências quando se pensa no empresariado do Estado.

A atual diretora da Buaiz Alimentos – braço gastronômico do grupo de empresas da família – abriu as portas de sua mansão na Ilha do Frade, bairro mais nobre de Vitória, para receber a reportagem de A GAZETA e representar a nova safra de personalidades que são exemplo Espírito Santo afora – embora ela mesma diga que ainda não tenha se acostumado com o fato de ter gente que acompanha seus passos.

Ela tampouco pensa em agir para chamar a atenção nas rodas da sociedade ou para ser uma celebridade: "Deixa isso para Wanessa (Camargo), minha cunhada", disse aos risos.

DO BEM

Devido à intensa vida empresarial e aos trabalhos de caridade exercidos, Eduarda pode ser considerada um socialite do bem e mulher alfa nos negócios. Aos 42 anos, ela ocupa o cargo de mais prestígio de uma das mais importantes firmas da indústria alimentícia do Brasil, que nasceu da luta e conquista que começou no início do século passado sob o trabalho de seu avô, Américo Buaiz , que dá nome à avenida que endereça o shopping de propriedade da família, e à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) , que fica em frente ao mall.

Américo Buaiz com os netos, Eduarda Buaiz e Marcus Buaiz Crédito: Arquivo pessoal

Atualmente, Eduarda divide os dois andares de sua casa, que tem saída privativa para o mar e vista privilegiada da Ilha, com o marido, Cláudio Rezende, cujo casamento de 15 anos já rendeu os frutos batizados de Arthur e Felipe, e as enteadas Marília e Milla.

Duda – como é chamada carinhosamente pelos mais chegados – reservou a agenda da manhã de uma terça-feira para receber a equipe. Na ocasião, estava afivelando as malas às vésperas de viajar para os Estados Unidos, onde encontraria o irmão, Marcus Buaiz , e a cunhada, Wanessa Camargo , para alguns dias de relax.

Crédito: Ricardo Medeiros

FAMÍLIA E NEGÓCIOS

Apesar de ter nascido em um lar afortunado, as conquistas profissionais da bonita não caíram do céu. O pai, Américo Buaiz Filho , com quem lida diretamente nos negócios, a incentivou nos estudos e a mãe, Tânia Buaiz , sempre foi o suporte de que Duda precisou para ir para o Rio estudar e, em seguida, voltar à casa para consolidar a terceira geração a tocar os negócios da família.

A família, por sinal, é termômetro para o trabalho e também a semente da próxima leva que deve assumir os negócios. “Ver meus filhos participando é ótimo. E como a empresa é familiar eu trago muito do trabalho para casa”, avalia.

Mas o saldo é sempre positivo: “Busco dividir tempo com todos. Eles se dão superbem e entendem meu trabalho, colaboram com todas as ações sociais da empresa e compõem uma atmosfera maravilhosa de um lar”.

Crédito: Ricardo Medeiros

E, mesmo admitindo ser figurinha reconhecida nas rodas da sociedade, mantém a vida reservada ao molde conservador de quem realmente nasceu com berço: “Posição social é consequência. Esse posicionamento social dá até mais consciência, acho que a gente pensa mais em como agir, em ter mais cuidado”. E se engana quem acha que a cadeira de diretora também caiu do céu: “Passei por experiência em várias empresas, inclusive em outros braços do grupo da família, para poder ter esse reconhecimento”.

Cláudio Rezende, Eduarda Buaiz, Tânia Buaiz, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz: noite de show beneficente na festa da Apae, em cerimonial de Jardim Camburi Crédito: Monica Zorzanelli

Quando decidiu que era hora de repaginar a empresa que dirige atualmente, em 2016, foi à Suíça aprender tudo sobre o que havia de mais moderno em termos de equipamentos e logística sobre o trigo – carro-chefe da marca – e fez investimentos milionários para reposicionar a firma nacionalmente. “Fiquei quase um mês lá e percebi, desde então, que transformação é necessária”, comenta.