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Vitor Vogas

Edmar Camata e Tadeu Marino confirmados na equipe de Casagrande

Ex-secretário da ONG Transparência Capixaba fará parte do próximo governo, assim como o ex-secretário estadual de Saúde. Paulo Foletto e Ângelo Baptista também devem ganhar pastas

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 12:41

Públicado em 

22 nov 2018 às 12:41
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Edmar Camata, ex-secretário-geral da ONG Transparência Capixaba Crédito: Marcelo Prest
O governador eleito Renato Casagrande (PSB) garantiu, na manhã desta quinta-feira (22), mais dois nomes que farão parte da sua equipe de governo: o policial rodoviário federal Edmar Camata e o ex-secretário estadual de Saúde Tadeu Marino – ambos filiados ao PSB. 
Casagrande, no entanto, não chegou a precisar as funções em que os dois aliados vão atuar no próximo governo. 
Ex-secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Camata é considerado nome fortíssimo para assumir a Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), ideia reforçada pelas palavras do próprio Casagrande. A nomeação porém não é 100% certa, pois Casagrande ainda não bateu o martelo. 
"Edmar Camata estará no governo. Ainda não decidi em qual função. Essa área de transparência é a expertise dele, é o que ele gosta mesmo de fazer. Mas ainda não decidi sobre a Secont", disse Casagrande. 
Na equipe de transição, Camata tem colaborado com informações relacionadas à Secretaria de Estado de Justiça. Segundo informações de bastidores, ele também chegou a ser considerado para o comando dessa pasta, mas a hipótese está descartada, pois o próximo secretário de Justiça foi anunciado nesta quarta-feira (21). Será o delegado federal Luiz Carlos Cruz.
Filiado ao PSB no dia 6 de abril deste ano, Camata concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo em outubro. Foi candidato a deputado federal, mas não conseguiu se eleger. 
TADEU MARINO
Casagrande também deu certeza sobre a presença de Tadeu Marino em seu governo. "Tadeu, se desejar, estará no governo", assegurou o governador eleito, também sem precisar em qual função.
Tadeu foi secretário estadual de Saúde durante todo o governo anterior de Casagrande, de 2011 a 2014. O governador eleito descartou, porém, o retorno do aliado para a pasta. "Tadeu pode contribuir em outra área."
Ou seja, sabemos que Tadeu Marino estará no próximo governo, mas não à frente da Secretaria de Saúde.
Tadeu Marino é ex-secretário estadual de Saúde Crédito: Bernardo Coutinho
Quadro orgânico do PSB e aliado de longa data de Casagrande, Tadeu foi candidato a prefeito de Colatina, sua terra, em 2016. Perdeu a eleição para Sérgio Meneguelli (hoje sem partido).
Nos meses anteriores à campanha, Tadeu participou da construção do plano de governo para a área de saúde pública. Depois da vitória eleitoral de Casagrande, o ex-secretário já conversou com o governador eleito para transmitir suas ideias e impressões.
PAULO FOLETTO
Ao contrário de Tadeu Marino, outro pessebista de Colatina, o deputado federal Paulo Foletto (PSB), ainda é cotado para assumir a Secretaria de Saúde. Mas Casagrande sinalizou, nesta quinta-feira, que o deputado pode não ser o favorito para essa pasta estratégica, pelo fato de já exercer mandato e de ter sido reeleito.
"Sei que ele [Foletto] tem disposição de vir para o governo. Na Saúde, preciso de um gestor. Quando você coloca um detentor de mandato, alguém da negociação partidária, isso pode ser um ponto de resistência e de discórdias", disse Casagrande, referindo-se à sua extensa aliança, que envolve outras 17 siglas além do PSB.
Paulo Foletto é deputado federal, eleito para o terceiro mandato na Câmara Crédito: Arquivo
O nome de Foletto também tem sido especulado para a Secretaria de Estado de Agricultura.
Se o deputado se licenciar do mandato em 2019, quem assume a vaga é o primeiro suplente da coligação, o jornalista Ted Conti (PSB). 
ÂNGELO BAPTISTA
O engenheiro Ângelo Baptista (sem partido) é outro nome já assegurado por Casagrande na equipe de governo. Nesta quinta-feira o governador eleito voltou a dar certeza disso, mas também não especificou o posto.
Ex-diretor-presidente da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), Baptista é considerado barbada para chefiar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, como dá a entender o próprio Casagrande. "Ele tem perfil para ser secretário de Desenvolvimento. Se eu pedir, ele vai para a pasta. Mas também pode atuar em outras áreas", despista o governador eleito. 
"BANCADA DO PSB"
Contando o próprio Casagrande e a vice-governadora eleita, Jacqueline Moraes, o PSB já possui seis nomes oficialmente assegurados na alta cúpula do próximo governo estadual. A lista também inclui o futuro secretário de Governo, Tyago Hoffmann; o próximo secretário de Fazenda, Rogelio Pegoretti; o futuro secretário dos Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno; e o próximo diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto.
Com as confirmações de Camata e Marino, a lista subirá para oito nomes. Caso se confirme também a nomeação de Foletto para a Saúde, a Agricultura ou outro cargo, serão pelo menos nove membros do partido de Casagrande na administração estadual a partir de 2019.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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