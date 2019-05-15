Unidade de Saúde de Jardim América sofre de doença crônica

Em qualquer lugar do mundo em que os serviços públicos são tratados com mais seriedade, as péssimas condições de trabalho e de atendimento da Unidade de Saúde de Jardim América, em Cariacica, seriam coisa do passado após o surto de um médico, revoltado com a situação calamitosa presenciada diariamente.. Um comportamento indefensável. Mas, diante da falta de respeito com profissionais e, principalmente, com os pacientes que dependem da saúde pública, foi possível ao menos compreender o que levou aquele profissional a ter um dia de fúria. Novamente, imperdoável.