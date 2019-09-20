Tiroteio em Vitória é retrato da ineficiência do combate ao tráfico

O tiroteio que tirou o sono dos moradores de Vitória na noite de quinta-feira (19) expõe um pesadelo constante da população urbana no Brasil. O poder e a ousadia de traficantes, quesão o retrato de políticas públicas claudicantes, desde as voltadas para os dependentes químicos até as de enfrentamento aos líderes do crime organizado. Tanto que a metáfora a que recorrem especialistas para definir as ações do Estado brasileiro no combate ao narcotráfico é “enxugar gelo”. São tão trabalhosas quanto ineficazes.

Por trás dos mais de 100 tiros trocados com a polícia na Capital, está uma. São regiões conhecidas como redutos de facções e pontos de tráfico de drogas. Juntam-se a outros cenários recentes de tragédias, como Piedade e Alagoanos, também em Vitória, e Central Carapina, na Serra.

Os moradores dessas regiões afirmam que. Vivem reféns em suas próprias casas, suas próprias ruas. Esse medo não é nem um pouco insustentado: no início deste mês, uma dona de casa foi vítima de bala perdida pela segunda vez no mesmo bairro de Vila Velha.

Enquanto o tráfico espalha seus tentáculos por meio da lavagem de dinheiro, da corrupção, das milícias, a justiça tem braços curtos. Com frequência, as políticas de combate em todo o país restringem-se a estratégias de repressão policial e redução de oferta de entorpecentes. Uma miopia que custa vidas e encolhe uma realidade complexa, que deve envolver, sem margem para descontinuidades, políticas de promoção de cidadania e saúde. Não se trata de amenizar punições para criminosos, mas de construir um ambiente em que crimes não venham a ser cometidos.