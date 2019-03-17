Reviravolta produtiva

Sem investimentos continuados em capital humano, o país permanecerá fadado a ocupar as últimas fileiras da produtividade mundial. Ganhos expressivos nesse aspecto dependem da qualidade da mão de obra disponível, o que reforça a relevância da educação, em todos os seus níveis e modalidades, para se atingir processos mais eficientes de trabalho, que garantam a perenidade do crescimento econômico.

Quase sempre, o tema é exposto de forma um tanto mecânica, relegado a indicadores e percentuais que demonstram a capacidade produtiva dos recursos humanos como se estes fossem mero maquinário, sem conseguir expressar a sua face mais tangível. A produtividade, assim, também precisa ser encarada por aquilo que é mais sensível para a vida do empregado: quanto mais avançada a sua formação técnica e teórica, mais amplo será também o horizonte de sua carreira, criando possibilidades que afetam diretamente o seu status no mercado de trabalho. Dialoga diretamente com qualidade de vida, com consequências sociais incontestáveis.

A preocupação com o incremento do potencial produtivo não é sem razão também no Espírito Santo, que viu esse grau de eficiência cair na última década: de 2007 a 2016, a produtividade industrial capixaba teve um recuo de 12,6%; em média, uma queda de 1,3% ao ano. A constatação é de um estudo do Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo (Ideies), que também aponta que, no mesmo período, nem o fato de a indústria ter contratado mais foi capaz de gerar mais riqueza ao Estado. Prova de que pouco adianta quantidade sem qualidade.