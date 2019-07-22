Reforma da Previdência: o sacrifício tem que ser de todos

é um dos poucos Estados em boa situação fiscal. A arrecadação é maior do que o gasto. As contas vão bem, o que se reflete positivamente no funcionamento da economia. Ainda assim, não pode prescindir de mudanças previdenciárias. Em 2018, o governo estadual destinou R$ 646,4 milhões para pagar policiais militares e bombeiros da reserva e pensionistas. Bem mais do que R$ 550 milhões para os da ativa. A reforma da Previdência permitiria ao Estado poupar R$ 840 milhões nos desembolsos para os militares. Se bem empregado, esse dinheiro se reverterá em condições de benefícios à população.