Reforma da Previdência é inevitável em um mundo em transformação

Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

A sociedade vivencia transformações intensas em intervalos cada vez mais curtos. Basta pensar nos últimos 20 anos: a digitalização massiva fez florescer novas áreas de atuação profissional, ao mesmo tempo que acabou com uma infinidade de postos de trabalho, provocando uma obsolência que é um desafio para o futuro do emprego.

Essa dualidade pode se repetir em diversas áreas, impondo a governos e legisladores alterações de rota cada vez mais arrojadas, que garantam o desenvolvimento humano em meio às adversidades que se impõem.

reforma da Previdência, nesse contexto, não é um capricho de determinados setores políticos e econômicos, é o ajuste que será capaz de garantir que a aposentadoria continue sendo um benefício pago pelos serviços prestados pelos trabalhadores ao longo da vida. , nesse contexto, não é um capricho de determinados setores políticos e econômicos, é o ajuste que será capaz de garantir que a aposentadoria continue sendo um benefício pago pelos serviços prestados pelos trabalhadores ao longo da vida.

Contudo, a sua dinâmica terá de condizer com as novas realidades demográficas, visto que uma população que vive cada vez mais, com qualidade, está preparada também para alguns anos a mais no mercado de trabalho, já que na outra ponta há menos jovens contribuindo para a sustentabilidade do sistema. Sem uma racionalização desse gasto é que de fato se coloca em risco o acesso à aposentadoria.

Samuel Pessôa, que esteve em Vitória para uma palestra sobre o tema para representantes do setor produtivo. O equilíbrio na distribuição do benefício, com o corte de privilégios e a imposição de uma idade mínima, vai sanear as contas públicas e também ampliar a capacidade de atrair investimentos. É uma situação ganha-ganha, na qual o Estado terá também mais condições de garantir os serviços essenciais, onde de fato não pode estar ausente. Por isso, a reforma interessa a todos os brasileiros, como ressaltou o economista, que esteve em Vitória para uma palestra sobre o tema para representantes do setor produtivo. O equilíbrio na distribuição do benefício, com o corte de privilégios e a imposição de uma idade mínima, vai sanear as contas públicas e também ampliar a capacidade de atrair investimentos. É uma situação ganha-ganha, na qual o Estado terá também mais condições de garantir os serviços essenciais, onde de fato não pode estar ausente.

Economista Samuel Pessôa participou do evento "A reforma interessa" Crédito: Fernando Madeira

Mas não há varinha mágica: a aprovação da reforma é um alicerce para o país mais equânime que tanto se vislumbra para os próximos anos. Sozinha, não resolve todos os problemas.