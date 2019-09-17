Redução consecutiva de índice de homicídios merece ser comemorada

É impossível não reagir com otimismo toda vez que uma nova notícia de queda nos números de assassinatos no Espírito Santo é divulgada. A recorrência -- vem confirmando a esperança do capixaba em um futuro mais pacífico. É a consolidação de políticas de Estado eficientes, mantidas por governos distintos, que conseguiram ser transformadoras nesta década já próxima do fim.

É uma vitória que merece ser reconhecida, a cada nova etapa alcançada; cada mês em que menos pessoas perdem a vida para a violência deve ser celebrado, com o devido respeito às vítimas, que lamentavelmente ainda são muitas.

. É um número consideravelmente alto, que ainda coloca o Espírito Santo em um patamar de atenção. São, não se pode esquecer jamais, 657 vidas brutalmente perdidas, deixando marcas indeléveis na vida de familiares e amigos e na própria sociedade. Mas basta ver os números do mesmo período no ano passado, com 791 casos, para constatar que a evolução não para. Uma redução de 17%, a melhor marca desde 1996.

No início de setembro, a Grande Vitória conseguiu contabilizar mais de 70 horas sem registro de assassinatos. Não é algo irrelevante, pelo contrário. Principalmente se for levado em conta o histórico sangrento do Estado, que a partir da década de 80 passou a figurar com uma frequência incômoda nos rankings nacionais de violência. Um período tão longo sem mortes mostra que se está no caminho certo.