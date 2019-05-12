Presidente Kennedy e Marataízes: pobres cidades ricas do ES

Só dinheiro, sem bom senso e boa gestão, não resolve a vida de ninguém. A regra vale também para governos, e exemplos claros são os municípios do Sul do Espírito Santo em que jorram recursos do petróleo, mas que, ao mesmo tempo, não têm verba em caixa para pagar o funcionalismo. A estranha posição dessas cidades pode estar sendo agravada ainda pela ganância.

Presidente Kennedy é um emblema.. Com mais de R$ 1 bilhão na conta, atrasava salários dos servidores. O motivo da contradição é simples: a lei dos royalties prevê que esses recursos só podem ser usados em investimentos de interesse público e proíbe expressamente o pagamento de folha. A saída dessa sinuca de bico, em bom português, também é mantra de economistas e bons gestores: diversificar a economia.

O problema não é novo, os debates em torno dele também não. Vale lembrar que o Ministério Público do Espírito Santo criou em 2005 a Comissão de Estudos e Acompanhamento, justamente com o objetivo de auxiliar 15 municípios produtores de petróleo e gás do Estado a utilizar de maneira inteligente os recursos dos royalties. Além de traçar uma radiografia de cada cidade, o grupo elabora propostas de projetos de lei, direciona ações preventivas relacionadas às necessidades específicas da população e orienta conselhos municipais sobre a gestão e a fiscalização do dinheiro. É um trabalho precioso. Tanto que até o município de Alegre, que não é produtor, teve atendido o seu pedido de participar do projeto, por perceber as vantagens para aperfeiçoar as ferramentas de gestão e, assim, alcançar o desenvolvimento. O petróleo é finito, mas a boas práticas de administração não podem ser.