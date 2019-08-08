Nova política não diz a que veio e práticas questionáveis continuam

Já na, os dentes do deputadocustaram uma fortuna que a maioria dos cidadãos não consegue juntar a vida inteira: R$ 157 mil. E a população pagou. O escândalo do tratamento dentário é o cartaz do momento na Casa. Porém, essa mordida no dinheiro público é só uma mostra do custo astronômico da saúde dos parlamentares, pago pelos eleitores. De janeiro a junho deste ano, a Câmara desembolsou nada menos de R$ 93 milhões com assistência médica e odontológica.