Nas ruas, oposição e governistas querem o melhor para o país

Portanto, como parte indissociável desse jogo democrático, é importante levar em consideração que quando se pede a punição para a, o, o fim dos privilégios ou anão se está distante das reivindicações de educação e saúde de qualidade para todos, num ambiente com mais justiça social. A ideologia separa, acaba distorcendo ainda mais o jogo de espelhos social. As diferenças existem, mas tanto à direita quanto à esquerda são as aberrações que tendem a ser descartadas. No domingo, por exemplo,mostraram-se menos tremulantes do que aquelas que pediam soluções possíveis pela via política, amparadas por um desejo de moralização institucional. É a mesma nulidade de quem, no campo oposto, prega o fim do capitalismo. São discursos extremos que não se sustentam na multidão.