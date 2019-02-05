Motoristas "brigões" pisam no acelerador da falta de respeito

Nas cenas, enviadas ao Gazeta Online por um leitor, há dois motoristas, um de uma caminhonete Chevrolet S10 e outro de um Chevrolet Vectra, discutindo no meio da rodovia. O do Vectra é o que sai primeiro do carro, enquanto o da S10 já chega até ele fazendo uso da violência. Logo depois, outra imagem mostra o condutor da S10 dando ré até bater no Vectra, que estava parado no trânsito. Cenas de uma terra sem lei, um recuo ao que há de mais primitivo.