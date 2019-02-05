Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Motoristas "brigões" pisam no acelerador da falta de respeito
Opinião da Gazeta

Motoristas "brigões" pisam no acelerador da falta de respeito

O trânsito precisa de um resgate civilizatório, e não há legislação que sozinha seja capaz de educar, por mais que punições sejam necessárias

Públicado em 

05 fev 2019 às 17:47

Colunista

Briga de trânsito na BR 101 na Serra Crédito: Reprodução
Trânsito parado já no início do dia é um daqueles eventos que têm lugar cativo na rotina estressante da Grande Vitória, mas na manhã desta terça-feira (05/02) quem enfrentava o engarrafamento na BR 101, na Serra, testemunhou cenas de agressão inaceitáveis. A convivência no trânsito tem se tornado insuportável, as ruas são um campo minado para as suscetibilidades, onde qualquer passo em falso pode custar a própria vida pelo simples fato de não se respeitar o limite do outro.
>Estado tem duas mortes por dia no trânsito
Nas cenas, enviadas ao Gazeta Online por um leitor, há dois motoristas, um de uma caminhonete Chevrolet S10 e outro de um Chevrolet Vectra, discutindo no meio da rodovia. O do Vectra é o que sai primeiro do carro, enquanto o da S10 já chega até ele fazendo uso da violência. Logo depois, outra imagem mostra o condutor da S10 dando ré até bater no Vectra, que estava parado no trânsito. Cenas de uma terra sem lei, um recuo ao que há de mais primitivo.
Como este jornal não se cansa de reforçar, o trânsito precisa de um resgate civilizatório, e não há legislação que sozinha seja capaz de educar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, por mais que punições sejam necessárias. A sociedade depende de si mesma, primordialmente de uma consciência coletiva que naturalize a atitude cidadã de cada um. Respeito é a palavra que falta.
 
 

Tópicos Relacionados

BR 101 Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados