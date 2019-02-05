Motoristas "brigões" pisam no acelerador da falta de respeito

Trânsito parado já no início do dia é um daqueles eventos que têm lugar cativo na rotina estressante da Grande Vitória, mas na manhã desta terça-feira (05/02) quem enfrentava o engarrafamento na BR 101, na Serra, testemunhou cenas de agressão inaceitáveis. A convivência no trânsito tem se tornado insuportável, as ruas são um campo minado para as suscetibilidades, onde qualquer passo em falso pode custar a própria vida pelo simples fato de não se respeitar o limite do outro.
Nas cenas, enviadas ao Gazeta Online por um leitor, há dois motoristas, um de uma caminhonete Chevrolet S10 e outro de um Chevrolet Vectra, discutindo no meio da rodovia. O do Vectra é o que sai primeiro do carro, enquanto o da S10 já chega até ele fazendo uso da violência. Logo depois, outra imagem mostra o condutor da S10 dando ré até bater no Vectra, que estava parado no trânsito. Cenas de uma terra sem lei, um recuo ao que há de mais primitivo.
Como este jornal não se cansa de reforçar, o trânsito precisa de um resgate civilizatório, e não há legislação que sozinha seja capaz de educar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, por mais que punições sejam necessárias. A sociedade depende de si mesma, primordialmente de uma consciência coletiva que naturalize a atitude cidadã de cada um. Respeito é a palavra que falta.