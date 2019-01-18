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Opinião da GAZETA

Morte de morador de rua: polícia foi rápida, graças às câmeras

A colaboração da comunidade e o comprometimento da polícia garantiram que a barbárie não tivesse a marca da impunidade

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 12:37

Públicado em 

18 jan 2019 às 12:37

Colunista

Após o golpe, o morador de rua levantou sem entender o que estava acontecendo; o crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (16) em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Câmera de Videomonitoramento
A polícia foi rápida: em menos de 48 horas, conseguiu prender os dois acusados de matar o morador de rua Fabiano Dell Salles. Evitou, assim, que o crime brutal caísse rapidamente no esquecimento, mas não teria conseguido solucioná-lo com tanta eficiência sem a disposição dos comerciantes de Jardim Limoeiro que, indignados, se mobilizaram para fornecer as imagens de suas câmeras de videomonitoramento para as investigações.
Sem o recurso, os criminosos tinham mais chances de escapar. Um caso que demonstra como a tecnologia pode ser usada a favor da lei. A colaboração da comunidade e o comprometimento da polícia garantiram que a barbárie não tivesse a marca da impunidade.

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