Morte de morador de rua: polícia foi rápida, graças às câmeras

A polícia foi rápida: em menos de 48 horas, conseguiu prender os dois acusados de matar o morador de rua Fabiano Dell Salles. Evitou, assim, que o crime brutal caísse rapidamente no esquecimento, mas não teria conseguido solucioná-lo com tanta eficiência sem a disposição dos comerciantes de Jardim Limoeiro que, indignados, se mobilizaram para fornecer as imagens de suas câmeras de videomonitoramento para as investigações.
Sem o recurso, os criminosos tinham mais chances de escapar. Um caso que demonstra como a tecnologia pode ser usada a favor da lei. A colaboração da comunidade e o comprometimento da polícia garantiram que a barbárie não tivesse a marca da impunidade.