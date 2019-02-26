Mais foco, ministro, porque trabalho não falta na educação

O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodriguez, durante solenidade de transmissão de cargo Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil

O pedido para que alunos sejam filmados perfilados, cantando o Hino Nacional, e que os vídeos sejam enviados ao governo flerta com a doutrinação e a propaganda política de regimes autoritários, seja à direita, seja à esquerda. Em um e-mail de poucas linhas, o ministro da Educação conseguiu passar por cima do bom senso, desrespeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente e atropelar a Constituição., e que os vídeos sejam enviados ao governo flerta com a doutrinação e a propaganda política de regimes autoritários, seja à direita, seja à esquerda.

Na carta enviada a diretores de escolas públicas e particulares para ser lida a professores e alunos, Ricardo Vélez Rodriguez foi além. Usou em sua retórica o slogan de campanha do presidente eleito, aquele que cita “Deus acima de todos”. É claro o desprezo aos princípios de laicidade e impessoalidade da administração pública. Diante da repercussão negativa a esses dois pontos, ele capitulou, mas o estrago já estava feito.

Orientar as escolas para a execução do Hino é uma coisa, gravar crianças sem autorização dos pais, ao mesmo tempo em que impõe uma crença religiosa, é outra. Um ministro de Estado não pode fingir desconhecer regras expressas na Carta Magna, que visam a proteger a integridade dos cidadãos e a inviolabilidade da liberdade. O MEC, após as críticas, deve incluir numa nova versão da carta a orientação de que os pais precisarão autorizar a filmagem.

O conteúdo da circular do MEC não é mero deslize, é um absurdo. Recebeu, merecidamente, reprovação imediata de educadores e até políticos. Uma das críticas mais contundentes partiu do próprio partido de Bolsonaro, em um tuíte da deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP), em que ela sugere ao ministro que “primeiro realize algo concreto e os elogios virão naturalmente.”