Justiça que tarda é justiça que falha

Em um momento de arrocho fiscal, em que se clama por respeito ao dinheiro público, é um absurdo que os cidadãos tenham que arcar com os altos salários de um funcionário público afastado de suas funções há 11 anos, e preso pela acusação, justamente, de usar o cargo para obter vantagens pessoais. Acatado o pedido de aposentadoria, a Justiça já terá falhado, mesmo antes de esgotados os recursos, porque não terá acompanhado o ritmo que exige o bom senso. São essas e outras situações, tristemente comuns no Brasil, que transformam certas categorias do funcionalismo em “”, como tachou o líder político Gerson Camata, em sua última entrevista, publicada postumamente por este jornal.