Investimento de lojistas em segurança poderia ser em empregos

Alarmes, videomonitoramento e vigilância privada se tornaram o pacote básico de comerciantes que não querem ter prejuízo nos negócios com roubos e arrombamentos, uma vez que o poder público é cada vez mais incapaz de garantir a segurança patrimonial. Quem não possui recursos para investir em equipamentos e recursos humanos acaba só podendo contar com a própria sorte.
Por conta desse abandono, lojistas da Praia do Canto, em Vitória, decidiram instalar sensores de iluminação, uma tecnologia similar ao detector de presença que emite um flash mais forte, inibindo a ação de bandidos. Uma mobilização para conter as perdas e danos ao patrimônio.
É lamentável, pois o investimento em segurança que sai do bolso do empresário poderia ser aplicado no próprio negócio, gerando mais empregos e movimentando a economia. Mas, infelizmente, a segurança acaba sendo uma despesa fixa do empreendimento. Por essas e outras, é tão difícil ser empresário no país.