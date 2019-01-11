Investimento de lojistas em segurança poderia ser em empregos

Alarmes, videomonitoramento e vigilância privada se tornaram o pacote básico de comerciantes que não querem ter prejuízo nos negócios com roubos e arrombamentos, uma vez que o poder público é cada vez mais incapaz de garantir a segurança patrimonial. Quem não possui recursos para investir em equipamentos e recursos humanos acaba só podendo contar com a própria sorte.