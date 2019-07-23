Independência em partidos deveria ser possível, mas com moderação

Foi essa convicção que moveu 19 deputados a ir contra seus partidos e votar a favor da reforma, com(PSB-ES) e(PDT-SP) como símbolos desse contrafluxo. O voto gerou celeuma, a ponto de os parlamentares correrem risco de expulsão das legendas, mas está longe de ser uma surpresa para o eleitorado e mesmo para as cúpulas dos partidos, que agora cobram fidelidade. Desde a campanha, Rigoni e Tabata deixaram claro seu alinhamento favorável à revisão das regras da Previdência e tiveram destacada atuação. “Eu estudei o texto. Ele tem muitos defeitos, mas, no geral, é muito melhor do que pior”, afirmou o capixaba.