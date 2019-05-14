Gasto racional garante mais qualidade no serviço público

Ainda estamos encarcerados nessa realidade, já que a mentalidade política e cultural dominante na sociedade, amparada pela própria legislação do país, ainda exige muito mais do Estado do que ele é capaz de fornecer.para brecar a expansão do déficit fiscal, por conta dos gastos com inativos (no governo estadual foram gastos nos quatro primeiros meses deste ano R$ 966,3 milhões com Previdência), mas é preciso ir além. O Brasil precisa de uma reforma de Estado.