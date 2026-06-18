Quem é Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado e alvo de operação que investiga o Banco Master

O senador Jaques Wagner em retrato de 2016 Crédito: Evaristo Sa/AFP via Getty Images

Nascido no Rio de Janeiro , ele iniciou sua trajetória política no movimento estudantil, em 1968, presidindo o diretório acadêmico da Faculdade de Engenharia da Pontifícia Universidade Católica (PUC) da capital fluminense. Sua carreira política, porém, foi construída essencialmente na Bahia

Em 1973, Wagner deixou o curso de engenharia. Ele então se mudou para Salvador, onde trabalhou como técnico de manutenção no polo petroquímico de Camaçari e passou a atuar no movimento sindical.

Entre 1987 e 1989, presidiu o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Petroquímica, conhecido como Sindiquímica, e conheceu Lula em um congresso de petroleiros. Neste período, também participou da organização da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, na Bahia.

Foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1990. Depois, foi reeleito em 1994 e 1998.

Mais tarde, no governo Lula, ocupou os cargos de ministro do Trabalho, da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e das Relações Institucionais.

Em 2006, voltou à Bahia, onde foi eleito governador e exerceu dois mandatos consecutivos, até 2014.

Em seguida, assumiu o Ministério da Defesa, cargo que ocupou entre janeiro e outubro de 2015. Depois, comandou a Casa Civil até março de 2016, durante o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff (PT). No mesmo ano, também foi ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência.

Jaques Wagner em manifestação pró-Lula em Curitiba, em frente à Polícia Federal, em 2019 Crédito: Heuler Andrey/AFP via Getty Images

A nona fase da operação Compliance Zero

A Polícia Federal disse que agentes estão cumprindo 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. Outro alvo é o banqueiro Augusto Ferreira Lima, dono do Banco Pleno.

"Também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte", afirmou a PF em nota enviada à imprensa.

"Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro."

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, emitiu uma nota na qual afirma que Jaques Wagner "é depositário de toda a nossa confiança".