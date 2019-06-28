Ferrovia é indispensável, mas é preciso empenho do governo federal

O argumento econômico é incontestável, mas é preciso buscar o empenho do governo federal e da própria Vale para viabilizar o ramal capixaba da. Na semana passada, a Vale conseguiu com a(ANTT), comprometendo-se a antecipar investimentos que seriam feitos a partir de 2027. Abriram-se duas perspectivas. Uma é a construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), obra costurada desde os últimos dias do governo Temer, sob lobby do agronegócio. Depois de finalizada, a ferrovia passará a ser da União e deverá ser vendida.