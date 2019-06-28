Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Ferrovia é indispensável, mas é preciso empenho do governo federal
Opinião da Gazeta

Ferrovia é indispensável, mas é preciso empenho do governo federal

Ministro de Infraestrutura anunciou plano de construir ramal ferroviário entre Espírito Santo e Rio de Janeiro. É fundamental debatê-lo com os interessados, para evitar batalha no STF

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 18:20

Públicado em 

28 jun 2019 às 18:20

Colunista

Aumento da malha ferroviária é essencial para a logística e o crescimento econômico do ES Crédito: Divulgação / TJES
Está aberta nova temporada de luta do Espírito Santo para fortalecer a sua economia com a construção de uma ferrovia ligando a Grande Vitória ao Rio de Janeiro. É o esperado ramal capixaba da Estrada de Ferro 118 (EF 118), indispensável à competitividade da logística de transporte no Estado. O Porto Central, em Presidente Kennedy, não pode prescindir do modal ferroviário, no seu fluxo de cargas.
O argumento econômico é incontestável, mas é preciso buscar o empenho do governo federal e da própria Vale para viabilizar o ramal capixaba da EF 118. Na semana passada, a Vale conseguiu com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) renovar as concessões de duas ferrovias, Vitória-Minas e Carajás, por mais 30 anos, comprometendo-se a antecipar investimentos que seriam feitos a partir de 2027. Abriram-se duas perspectivas. Uma é a construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), obra costurada desde os últimos dias do governo Temer, sob lobby do agronegócio. Depois de finalizada, a ferrovia passará a ser da União e deverá ser vendida.
>ARTIGO: Privatização de portos no ES não deve ser descartada pelo governo
Outra é a implantação no território capixaba de uma ligação ferroviária entre os municípios de Cariacica e Anchieta (até o porto da Samarco em Ubu), obra cogitada desde agosto do ano passado, conforme antecipou, na época, o Gazeta Online. Seria feita com recursos da outorga, estimados em R$ 640 milhões. Assim, ficaria muito pouco dinheiro da concessão no Espírito Santo, onde a Vale opera intensamente há mais de meio século. A Fico, em região onde a mineradora não atua diretamente, absorverá investimento de R$ 2,6 bilhões.
O trem entre Cariacica e Ubu, com percurso de apenas 72 quilômetros, por certo é interessante para a Vale e a sua controlada, a Samarco, mas não satisfaria inteiramente às necessidades de logísticas do Espírito Santo. E nem do Rio de Janeiro, que também precisa de ferrovia para levar cargas ao Porto de Açu. A demanda da economia capixaba é por mais 88 quilômetros de ferrovia, indo até entrada do Porto Central, em Presidente Kennedy.
O ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirma que o governo tem planos para conectar a ferrovia Vitória-Minas ao Porto do Açu, litoral fluminense. Então, é fundamental explicitá-lo e debatê-lo com as partes interessadas. Assim pode evitar impasse de grandes proporções, que pode gerar uma batalha no STF.

Tópicos Relacionados

Economia opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para manter a dieta em dias frios
Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados