Falta grandeza política para incluir Estados e municípios na reforma

Comissão da reforma da Previdência da Câmara Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

reforma da Previdência ainda mais dramáticos. A tensão entre o que é bom para o país e o que é mera estratégia política tem tornado os encaminhamentos daainda mais dramáticos.

populismo, mas tampouco é exagero se falar em drama quando Estados e municípios acumulam déficits em seus regimes previdenciários e, mesmo assim, a inclusão deles na reforma tenha se tornando uma batata quente entre deputados federais e as lideranças estaduais e municipais. Não é necessariamente uma novidade no jogo político-partidário brasileiro, historicamente refém do, mas tampouco é exagero se falar em drama quando Estados e municípios acumulam déficits em seus regimes previdenciários e, mesmo assim,

Está, como se vê, faltando a grandeza política que esteja acima de interesses eleitoreiros, que enxergue a longo prazo. Apoiar a reforma é um ato de coragem, diante da sua impopularidade alinhavada por interesses de grupos de pressão.

A compreensão da sociedade sobre a necessidade da reforma depende de estratégias de convencimento que apontem para a racionalidade, mas é ainda escrava de paixões que cegam.

A exclusão dos Estados vai agravar ainda mais o quadro de crise fiscal dos governos regionais. O crescimento do rombo dos regimes estaduais é evidente: foi de R$ 47,4 bilhões em 2014 para R$ 88,5 bilhões no ano passado. A conta segue sem fechar.

A aplicação automática da regra a Estados e municípios ficou de fora da nova versão do relatório após a pressão dos Estados dissidentes, que não tiveram suas demandas atendidas.

Parlamentares, por outro lado, não querem arcar sozinhos com o desgaste político. No geral, é uma oposição que compreende a inevitabilidade da reforma, mas teme tanto a impopularidade que prefere a omissão. O custo dessa passividade será alto para o país.