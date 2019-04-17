Estado tem um longo caminho a percorrer para dar basta à violência

Complexa e multifacetada por natureza, a segurança pública é área sensível às gestões de Renato Casagrande e Jair Bolsonaro. O governador já mostrou interesse em reativar o bem-vindo projeto, mas enfrenta. O presidente elegeu-se com a promessa de “jogar pesado” nessa seara, mas até agora nada foi feito e oanunciado pelo ministro Sergio Moro traz lacunas incontestáveis. A solução não é simples, por isso não há espaço para saídas simplistas, que tentam estancar o sangue com band-aid. Já passou da hora de o discurso se afastar de radicalismos e caminhar seriamente para ações simbióticas entre policiamento, educação, geração de renda e assistência social. Não há bala de prata que livre o Brasil do descalabro da violência.