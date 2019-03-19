Decadência educacional é a raiz dos dramas brasileiros

Alunos da escola José Roberto Christo, que alcançou melhor desempenho no Ideb entre as instituições públicas capixabas Crédito: Marcelo Prest

É na educação básica que se encontram os maiores obstáculos para a formação de profissionais bem preparados para o futuro. Mas duas escolas públicas do interior do Estado conseguiram provar que as barreiras não são intransponíveis. Com trabalho e comprometimento, é possível atingir padrões de qualidade que levam orgulho à comunidade, inserindo a escola no círculo das prioridades de alunos e famílias. É o tipo de motivação que precisa se espalhar pelas instituições de ensino.

conseguiram o melhor desempenho entre as instituições públicas capixabas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em seus níveis. Não há mágica alguma, tampouco recursos vultosos, acima dos destinados a outras escolas. Os expressivos avanços são fruto de organização e eficiência. As escolas de ensino médio Gisela Salloker Fayet e fundamental José Roberto Christo, da zona rural de Domingos Martins e Afonso Cláudio, respectivamente,entre as instituições públicas capixabas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em seus níveis. Não há mágica alguma, tampouco recursos vultosos, acima dos destinados a outras escolas. Os expressivos avanços são fruto de organização e eficiência.

São instituições que conseguiram mudar paradigmas, apostando em iniciativas pedagógicas que se encaixam à realidade de seus alunos, no meio rural. Não fizeram grandes apostas tecnológicas, principalmente por falta de infraestrutura, mas souberam usar o ambiente digital a seu favor: os professores da José Roberto Christo criaram grupos de WhatsApp para fortalecer os laços e aprimorar o aprendizado. Já a Escola Estadual Gisela Salloker Fayet vê na feira de ciências anual um de seus destacados êxitos. Foi com esse estímulo que a estudante do nono ano Helen Cristiny Klipel desenvolveu uma pulseira capaz de identificar momentos de crise de portadores de epilepsia. Um feito e tanto.