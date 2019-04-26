Carlos Bolsonaro, o filho-problema

Uma crise de governabilidade em tão pouco tempo de mandato é algo que deveria estar fora do horizonte de qualquer presidente, mas já se instala sobre Jair Bolsonaro, trazida justamente por um de seus filhos, Carlos.. São a exposição indevida das diferenças internas, amplificada pela paranoia que pareceu se instalar sobre o núcleo familiar do bolsonarismo, jogando para escanteio as reais prioridades do país.

Jair Bolsonaro tem demonstrado incapacidade de controlar os arroubos do filho, que não poupa a artilharia cada vez mais pesada contra o general. Bolsonaro minimiza o comportamento de Carlos, tratado como um adolescente com, como relativizou o presidente sobre as bravatas do filho. Carlos, alheio a qualquer autoridade, permanece sem limites.

No momento em que o vereador do Rio se manteve como o responsável pelas redes sociais após a posse do pai, a chave não foi virada. A metralhadora da campanha presidencial continua sendo disparada, indiscriminadamente. Bolsonaro, contudo, é o presidente do país, e seus perfis deveriam ter adotado tons mais institucionais, mesmo que buscando uma comunicação direta com seus seguidores. Carlos, que também usa a própria conta no Twitter como trincheira, deveria estar mais preocupado com o seu mandato na Câmara do Rio. Mas é a disputa pelo poder que o move. No caso da briga com Mourão, resiste a cisma de que a tradição brasileira se repita: a do vice que toma o lugar do presidente. São nada menos que oito episódios na história do país.