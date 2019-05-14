Brechas na lei são fatais para mulheres vítimas de violência

A visibilidade dada ao tema ajudou a impulsionar o Brasil para a criação de dispositivos como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, que reconhecem a especificidade de crimes decorrentes da violência doméstica e da discriminação de gênero. Mas as brechas ainda são fatais., e a principal razão para o silêncio é a mesma da agressão: a misoginia, travestida no receio de ser estigmatizada, de perder o emprego ou o relacionamento. Quando vencem a barreira cultural, enfrentam a institucional. Apenas 8% dos municípios brasileiros possuem delegacias especializadas em crimes de gênero, por exemplo.