Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Brechas na lei são fatais para mulheres vítimas de violência
Opinião da Gazeta

Brechas na lei são fatais para mulheres vítimas de violência

Aumento do número de feminicídios no Espírito Santo mostra que ainda tem um longo caminho a percorrer para dar fim a crimes decorrentes da violência doméstica e da discriminação de gênero

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 19:12

Públicado em 

14 mai 2019 às 19:12

Colunista

Mulher é esfaqueada pelo marido na frente do filho em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
Em anos mais recentes, a violência contra as mulheres no Brasil, que sempre existiu, mas mantinha-se encoberta pelo véu do machismo, explodiu em campanhas, debates, relatórios, estudos, redes sociais e conversas de bar. Infelizmente, o país percebeu que a tragédia é diária, complexa, arraigada. Mas, felizmente, a sociedade e o poder público começaram a acordar para o cenário que, somente entre fevereiro de 2018 e o mesmo mês deste ano, somou 1,6 milhão de brasileiras espancadas ou vítimas de tentativa de estrangulamento, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança.
Com uma lupa sobre o assunto, foi possível despertar para o fato de que ameaças, agressões e mortes não escolhem classe social, não acontecem num beco escuro. Foi possível desconstruir falácias que culpam as vítimas pelas violências física, psicológica, patrimonial e sexual, em vez de combater as verdadeiras causas, já que nem em casa elas estão seguras. Entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. Em 70% das ocorrências de estupro, os agressores são pessoas próximas da vítima – são chefes, pais, maridos.
> Botão do pânico: eficácia comprometida mesmo após seis anos
O Espírito Santo, um dos piores Estados no ranking de violência contra a mulher, mostrou neste mês que está muito longe de reverter esse quadro. Se comprovadas as suspeitas de que foram assassinadas pelo marido e pelo ex, Regiane da Silva Pereira, de São Mateus, e Sandra Helena Moreira, de Cachoeiro de Itapemirim, engrossarão a triste estatística que mostra o avanço do feminicídio no Estado: foram 17 de janeiro a abril, contra 11 do mesmo período de 2018.
A visibilidade dada ao tema ajudou a impulsionar o Brasil para a criação de dispositivos como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, que reconhecem a especificidade de crimes decorrentes da violência doméstica e da discriminação de gênero. Mas as brechas ainda são fatais. Mais da metade das mulheres não denuncia o agressor ou procura ajuda, e a principal razão para o silêncio é a mesma da agressão: a misoginia, travestida no receio de ser estigmatizada, de perder o emprego ou o relacionamento. Quando vencem a barreira cultural, enfrentam a institucional. Apenas 8% dos municípios brasileiros possuem delegacias especializadas em crimes de gênero, por exemplo.
>Lei permite medidas emergenciais a mulheres vítimas de violência
Após ser esfaqueada pelo marido no Dia das Mães, uma mulher de Vila Velha fez um desabafo pungente a este jornal: “agora ele vai ficar preso e vou poder organizar a minha vida”. A história da dona de casa, que por pouco não sobreviveu para contar sua história, mostra que o Estado precisa pavimentar um caminho menos acidentado para que as mulheres possam denunciar os crimes. Quantas vítimas ainda terão que contar apenas com a sorte?

Tópicos Relacionados

Feminicídio opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados