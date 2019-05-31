Bolsonaro não pode baixar a guarda sobre legislação ambiental

Os projetos levaram a uma inédita carta conjunta assinada por oito ex-ministros do Meio Ambiente, alertando para o que chamaram de “desmonte” socioambiental. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União abriu um processo para investigar se a gestão de Salles tem quebrado compromissos com fiscalização preservação. O problema do Brasil, que ainda neste ano sofreu com, não é a legislação ambiental, mas a sua falta de efetividade e a morosidade de processos. Não será baixando a guarda em setor tão sensível que o país entrará no curso do desenvolvimento, especialmente se o objetivo é que ele seja sustentável.