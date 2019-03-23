As pedras no caminho

Sempre há uma pedra, ou vários cascalhos, no caminho da Leitão Silva. No dia em que finalmente foi liberada uma parte importante de sua extensão, na última terça-feira, não seria diferente. Num atropelo que não foge à regra do que têm sido as decisões em torno da obra iniciada em 2014, a abertura do trecho entre a Avenida Maruípe e a Rua Dona Maria Rosa, marcada para o início da manhã daquele dia, só foi efetivada no fim da tarde. Tudo porque uma oficina mecânica, que usava o espaço ocioso como estacionamento, não havia sido notificada com antecedência pela Prefeitura de Vitória. Cômico, se não fosse trágico.

Não bastasse essa falha de planejamento, não há muito a se comemorar, talvez somente o retorno de uma via vital para desafogar o trânsito em outras regiões da Capital, além do alívio dos comerciantes que ainda amargam prejuízos com as obras.

Ficou evidente que se trata de uma solução provisória, uma entrega que nem de longe cumpre

as promessas de modernização feitas há cinco anos. É inacreditável, mas foram meros 500 metros de avenida – entre a Rua das Palmeiras e a Rua Dona Maria Rosa – que nem parecem ter passado por uma reforma tão demorada. Não há nem sinal da ciclovia prometida; o asfalto estava precário; as calçadas, o canteiro central e a sinalização ainda ficaram por fazer. E, assim, a Leitão da Silva continua sendo somente um retrato de precariedade.

Bem diferente do que se vislumbrava no início das obras, quando havia inclusive a promessa de preparar a avenida para a implantação do BRT, hoje saudoso projeto de mobilidade urbana. Também existia a expectativa de revitalizar a região, impulsionando o comércio, mas de lá para cá só se testemunhou a fuga de clientes. À noite, inóspita, a região transforma-se em uma cracolândia. O cenário atual da Leitão da Silva ainda é desolador.